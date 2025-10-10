Согреться, зарядить телефон и выпить чаю на Левом берегу: график пунктов Незламности Киева и актуальные услуги
-
-
Пункты Незламности в трех районах развернуты и готовы принимать посетителей
В пятницу, 10 октября, Россия совершила очередную массированную атаку на Украину ракетами и дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура. В результате ударов по критическим объектам столицы левый берег Киева остался без света, частично — без воды.
Насколько разрешается ситуация, специалисты работают над восстановлением электро- и водоснабжения. В то же время для многих жителей ключевым вопросом становится доступ к базовым услугам – теплу, зарядке, интернету. "Телеграф" выяснил, как сейчас работают Пункты Незламности в левобережных районах Киева, где их искать и на какую помощь можно рассчитывать.
Какую помощь можно получить
Каждый пункт должен быть оборудован базовыми средствами для временного пребывания жителей. В таких локациях предусмотрено:
- тепло и укрытие от холода,
- резервное освещение,
- доступ к воде,
- мобильная связь и интернет,
- возможность зарядить телефоны и другие гаджеты,
- места для кратковременного отдыха,
- аптечки первой помощи,
- отдельная зона для матерей с детьми.
В зависимости от размера локации, Пункты Незламности могут одновременно приютить от 40 до 500 человек. В случае наплыва посетителей дежурные обязаны привлечь дополнительные ресурсы, чтобы никто не остался без помощи.
Временных ограничений на нахождение в пункте нет. Но если разрешает ситуация, стоит освобождать место для других – как только удалось обогреться, зарядить телефон или отдохнуть.
Все пункты имеют инструкции на случай чрезвычайной ситуации, в частности воздушной тревоги. Очередные должны направить людей в ближайшее укрытие или безопасную зону согласно плану действий.
Деснянский район
В Деснянском районе Киева развернуто более 92 Пунктов Незламности. Большинство из них – на базе школ, ЖЭДов, библиотек и культурных центров. Они открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, при полном блэкауте режим работы будет изменен.
Пункты работают в каждом жилом массиве района. На Троещине это, в частности,
- школа №119 на ул. Закревского, 15б,
- начальная школа "Улыбка" на Бальзака, 90а
- гимназия "Киево-Могилянский коллегиум" по ул. Рейгана, 9а.
В Лесном массиве:
- школа №202 на просп. Лесном, 22а,
- школа №147 на просп. Лесном, 17в,
- школа №218 на ул. Ореста Левицкого, 6а.
Работают пункты в:
- школах №189 и №192 на ул. Милютенко,
- в доме культуры по ул. Радосинской, 27,
- в школе №320 на ул. Будищанской, 8,
- в детских садах и ЖЭДах на ул. Радистов, Миргородской и других улицах.
Кроме того, жители могут обращаться к пунктам, открытым в библиотеках, ЦНАПе, кинотеатре "Флоренция" и нескольким спортивным заведениям.
Как сообщил "Телеграфу" начальник отдела муниципальной безопасности района Антон Литвиненко, по состоянию на данный момент все Пункты Незламности открыты, снабжены горюче-смазочными материалами, генераторами и всем необходимым, в соответствии с постановлением КМУ – питьевой и технической водой, электроснабжением и другим.
Люди уже обращаются, заряжают гаджеты, пьют кофе и получают помощь. На все пункты около 50 человек, ажиотажа сейчас нет, однако есть уже посетившие люди.
Днепровский район
В Днепровском районе Киева работает 105 Пунктов Незламности. Их развернули на базе школ, лицеев, ЖЭДов, детсадов, библиотек и соцучреждений.
Березняки
- ул. Березняковская, 30б — лицей №30 "ЭкоНад",
- ул. Юрия Шумского, 6б — ЖЭД-407,
- ул. Пражская, 14 — школа №126.
Русановка
- бульв. Игоря Шамо, 1/5 — клуб "Дружба",
- ул. Окипной, 6 — школа №128,
- ул. Энтузиастов, 29/3 – гимназия №136.
Левобережная
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5а — лицей №272
- ул. Митрополита Шептицкого, 20 — клуб "Витязь",
- ул. Пантелеймона Кулиша, 5 – школа №65.
Работают пункты в:
- просп. Воскресенский, 1 — школа №26,
- просп. Леонида Каденюка, 11 — лицей №176,
- ул. Амвросия Бучмы, 5а — ДОУ №522,
- ул. Каунасская, 2 — гимназия №66,
- ул. Юрия Шумского, 4а — библиотека им. И. Сергиенко и другие.
Отдельно в Днепровском районе также работает мобильный Пункт Незламности — автобус MERCEDES-BENZ, который дежурит по адресу ул. Ирины Бекешкиной, 5
Как сообщил "Телеграфу" начальник отдела муниципальной безопасности Днепровской райгосадминистрации Евгений Герасимов, в районе работает 105 Пунктов Незламности – 88 из них коммунальной формы собственности, все остальные – ответственный бизнес, ГСЧС и полиция.
Все 105 пунктов сейчас развернуты, готовы к приему жителей, но пока никто не обращался. Пункты снабжены генераторами, элементами автономного питания, горюче-смазочными материалами. Есть питьевая, техническая вода, чай, сахар и так далее. Есть возможность подзарядки павербанков, ноутбуков, но пока обращений не было
Дарницкий район
В Дарницком районе сейчас работает 131 Пункт Незламности — как стационарные, так и мобильные. Они открыты на базе школ, гимназий, библиотек, медицинских и культурных заведений, а также при поддержке бизнеса и волонтеров.
Позняки
- ул. Елизаветы Чавдар – школа № 333,
- проспект Николая Бажана 32а – школа № 316,
- ул. Княжеский затон 12а – Киевская инженерная гимназия
Осокорки
- ул. Бориса Гмыри 2в – гимназия "Киевская Русь",
- Днепровская набережная, 12 – ТРЦ River Mall.
Также Пункты работают по адресам:
- ул. Антипова Дениса, 14,
- ул. Кошица Александра, 8,
- Харьковское шоссе, 168-1 и другие.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 10 октября во время масштабной ракетно-дроновой атаки российские войска нанесли удары, в частности, по теплоэлектростанциям ДТЭК. Часть оборудования получила значительные повреждения.