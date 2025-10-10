Согреться, зарядить телефон и выпить чаю на Левом берегу: график пунктов Незламности Киева и актуальные услуги

Пункты Незламности в трех районах развернуты и готовы принимать посетителей

В пятницу, 10 октября, Россия совершила очередную массированную атаку на Украину ракетами и дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура. В результате ударов по критическим объектам столицы левый берег Киева остался без света, частично — без воды.

Насколько разрешается ситуация, специалисты работают над восстановлением электро- и водоснабжения. В то же время для многих жителей ключевым вопросом становится доступ к базовым услугам – теплу, зарядке, интернету. "Телеграф" выяснил, как сейчас работают Пункты Незламности в левобережных районах Киева, где их искать и на какую помощь можно рассчитывать.

Какую помощь можно получить

Каждый пункт должен быть оборудован базовыми средствами для временного пребывания жителей. В таких локациях предусмотрено:

тепло и укрытие от холода,

резервное освещение,

доступ к воде,

мобильная связь и интернет,

возможность зарядить телефоны и другие гаджеты,

места для кратковременного отдыха,

аптечки первой помощи,

отдельная зона для матерей с детьми.

Пункт Незламности в школе I-III ступеней №36 имени С.П.Королева города Киева

В зависимости от размера локации, Пункты Незламности могут одновременно приютить от 40 до 500 человек. В случае наплыва посетителей дежурные обязаны привлечь дополнительные ресурсы, чтобы никто не остался без помощи.

Временных ограничений на нахождение в пункте нет. Но если разрешает ситуация, стоит освобождать место для других – как только удалось обогреться, зарядить телефон или отдохнуть.

Пункт Незламности /ГСЧС

Все пункты имеют инструкции на случай чрезвычайной ситуации, в частности воздушной тревоги. Очередные должны направить людей в ближайшее укрытие или безопасную зону согласно плану действий.

Деснянский район

В Деснянском районе Киева развернуто более 92 Пунктов Незламности. Большинство из них – на базе школ, ЖЭДов, библиотек и культурных центров. Они открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, при полном блэкауте режим работы будет изменен.

Пункты работают в каждом жилом массиве района. На Троещине это, в частности,

школа №119 на ул. Закревского, 15б,

начальная школа "Улыбка" на Бальзака, 90а

гимназия "Киево-Могилянский коллегиум" по ул. Рейгана, 9а.

Карта Пунктов Незламности в Киеве, 2025 год

В Лесном массиве:

школа №202 на просп. Лесном, 22а,

школа №147 на просп. Лесном, 17в,

школа №218 на ул. Ореста Левицкого, 6а.

Работают пункты в:

школах №189 и №192 на ул. Милютенко,

в доме культуры по ул. Радосинской, 27,

в школе №320 на ул. Будищанской, 8,

в детских садах и ЖЭДах на ул. Радистов, Миргородской и других улицах.

Кроме того, жители могут обращаться к пунктам, открытым в библиотеках, ЦНАПе, кинотеатре "Флоренция" и нескольким спортивным заведениям.

Как сообщил "Телеграфу" начальник отдела муниципальной безопасности района Антон Литвиненко, по состоянию на данный момент все Пункты Незламности открыты, снабжены горюче-смазочными материалами, генераторами и всем необходимым, в соответствии с постановлением КМУ – питьевой и технической водой, электроснабжением и другим.

Люди уже обращаются, заряжают гаджеты, пьют кофе и получают помощь. На все пункты около 50 человек, ажиотажа сейчас нет, однако есть уже посетившие люди. сообщил специалист.

Днепровский район

В Днепровском районе Киева работает 105 Пунктов Незламности. Их развернули на базе школ, лицеев, ЖЭДов, детсадов, библиотек и соцучреждений.

Березняки

ул. Березняковская, 30б — лицей №30 "ЭкоНад",

ул. Юрия Шумского, 6б — ЖЭД-407,

ул. Пражская, 14 — школа №126.

Русановка

бульв. Игоря Шамо, 1/5 — клуб "Дружба",

ул. Окипной, 6 — школа №128,

ул. Энтузиастов, 29/3 – гимназия №136.

Дети в Пунктах Незламности в Киеве/ГСЧС

Левобережная

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5а — лицей №272

ул. Митрополита Шептицкого, 20 — клуб "Витязь",

ул. Пантелеймона Кулиша, 5 – школа №65.

Работают пункты в:

просп. Воскресенский, 1 — школа №26,

просп. Леонида Каденюка, 11 — лицей №176,

ул. Амвросия Бучмы, 5а — ДОУ №522,

ул. Каунасская, 2 — гимназия №66,

ул. Юрия Шумского, 4а — библиотека им. И. Сергиенко и другие.

Отдельно в Днепровском районе также работает мобильный Пункт Незламности — автобус MERCEDES-BENZ, который дежурит по адресу ул. Ирины Бекешкиной, 5

Мобильный Пункт Незламности в автобусе, Днепровский район

Люди в Пункте Незламности в Днепровском районе Киева

Как сообщил "Телеграфу" начальник отдела муниципальной безопасности Днепровской райгосадминистрации Евгений Герасимов, в районе работает 105 Пунктов Незламности – 88 из них коммунальной формы собственности, все остальные – ответственный бизнес, ГСЧС и полиция.

Все 105 пунктов сейчас развернуты, готовы к приему жителей, но пока никто не обращался. Пункты снабжены генераторами, элементами автономного питания, горюче-смазочными материалами. Есть питьевая, техническая вода, чай, сахар и так далее. Есть возможность подзарядки павербанков, ноутбуков, но пока обращений не было – рассказал он.

Дарницкий район

В Дарницком районе сейчас работает 131 Пункт Незламности — как стационарные, так и мобильные. Они открыты на базе школ, гимназий, библиотек, медицинских и культурных заведений, а также при поддержке бизнеса и волонтеров.

Позняки

ул. Елизаветы Чавдар – школа № 333,

проспект Николая Бажана 32а – школа № 316,

ул. Княжеский затон 12а – Киевская инженерная гимназия

Осокорки

ул. Бориса Гмыри 2в – гимназия "Киевская Русь",

Днепровская набережная, 12 – ТРЦ River Mall.

Также Пункты работают по адресам:

ул. Антипова Дениса, 14,

ул. Кошица Александра, 8,

Харьковское шоссе, 168-1 и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 10 октября во время масштабной ракетно-дроновой атаки российские войска нанесли удары, в частности, по теплоэлектростанциям ДТЭК. Часть оборудования получила значительные повреждения.