Бабиному літу бути? Коли в Україну замість морозів може прийти потепління

З погодою одразу пощастить не всім областям: що кажуть синоптики та карти прогнозу погоди

Синоптики сходяться у висновках — вже менше ніж за тиждень в Україну повернеться тепло. Холодний фронт, який очікується 19 жовтня, доволі швидко мине. Але потепління буде поступовим.

Що потрібно знати

Потепління почнеться з 24 жовтня та досягне піку в останні дні жовтня

Атмосферний тиск зміниться вже 22 жовтня і погода мінятиметься

Найтепліше буде на півдні та частині заходу країни

На цьому наголошує синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич в інтерв'ю "Телеграфу". Згідно з його прогнозом, класичне "бабине літо" почнеться з 24 жовтня. Принесе його тепле повітря з півдня та південного заходу Європи. Найтепліше буде в кінці жовтня — з 27 по 31. В ці дні температура підійматиметься на півдні та Закарпатті до 20–22 °C. Інша територія країни — 13–18 °C.

Опади будуть локальними – переважно на Заході та інколи на Півночі Ігор Кібальчич, синоптик і кандидат географічних наук

Синоптикиня Наталка Діденко також каже, що вихідні 25-26 жовтня мають бути тепліші. Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха наголошує — рости атмосферний тиск в Україні почне з 22 жовтня. Температура також почне підійматися.

Погода в Україні 22 жовтня

За словами фахівчині, третя частина жовтня буде комфортніша. Хоч в гідрометцентрі і не використовують термін "бабине літо", підвищення температури восени очікується. Буде менше опадів і тепліше повітря через вплив поля підвищеного атмосферного тиску. Портал Ventusky показує, як швидко ростиме температура в Україні.

23 жовтня у Львові прогнозують +10 вдень, у Києві +7, Харків +7, Одеса +11.

24 жовтня буде тепліше — на Прикарпатті місцями до + 15, у Львові +14, у Києві +10, Харків +10, Одеса +13. Тепліші області позначаються зеленим, ближчим до жовтого по кольору.

Погода 23 жовтня в Україні /Ventusky Погода 24 жовтня в Україні /Ventusky

Як раніше розповідав "Телеграф", тепла осінь в Україні зіграє на руку через проблеми з початком опалювального сезону. Росія атакує газові сховища, тож в деяких містах початок подачі опалення відтермінували до листопада.