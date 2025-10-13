Низку областей накриють морози: де в Україні мерзнутимуть без опалення

Уже за тиждень у кількох областях термометри опустяться нижче нуля, а опалення поки вмикатимуть лише у школах, лікарнях та дитсадках, за єдиним виключенням.

В Україні почалася перша хвиля прохолоди, але за тиждень вже повіє справжньою зимою — очікуються перші морози в великих містах. Зимно буде одразу в кількох областях на заході та півночі України. Та опалення чекати варто не всім.

За даними порталу Ventusky морозна хвиля накриє Волинь, Рівненщину, Львівщину, Івано-Франківщину, Чернівецьку та Хмельницьку області на заході, а також Сумську та Чернігівську області на півночі.

Не тішитимуть нічні температури. Зокрема, в Івано-Франківську на термометрі буде 0, аналогічно у Рівному та Львові. В Чернівцях — на один градус вище.

Опалення наразі варто чекати тільки в об'єктах соціальної сфери — у Рівному підключили дитячі садочки, школи та лікарні. Подібна ситуація у Львові, де є потреба — соцзакладам вмикають опалення. У Луцьку наразі навіть дитсадки та лікарні поки без тепла. Найтепліша ситуація в Івано-Франківську. Протягом тижня з 13 по 19 жовтня опалення почне надходити і в звичайні будинки.

Ситуація на північному-сході — набагато гірша. Росіяни постійно гатять по енергетичній Інфраструктурі Чернігівської області. Попри цілодобові зусилля енергетиків, наразі тут застосовані погодинні відключення. Це може завадити в подачі тепла, тож в області розглядають альтернативні способи опалення, їх не розголошують з міркувань безпеки. У Сумах про стан підготовки до опалювального сезону звітує міськрада, однак термінів не називає. Проте в місцевій пресі з'явились повідомлення про можливий зсув початку опалювального сезону на 1 листопада. Водночас в Чернігові незабаром очікується -1 вночі, а в Сумах — -2 градуси.

