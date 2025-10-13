Залишились молода дружина і тримісячний син: що відомо про військового Олексія Наконечного, який загинув у ДТП

Олексієві було 46 років, а три місяці тому в нього народився первісток

Український актор, морський піхотинець і доброволець ЗСУ Олексій Наконечний загинув у ДТП. Він був відомим під позивним "Артист", але свій шлях розпочав у театрі та на екрані. З початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав української армії і став на захист нашої країни.

Що потрібно знати

Актор і доброволець ЗСУ Олексій Наконечний загинув у ДТП, коли повертався з короткої відпустки

Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді

Олексію було 46 років і в нього залишилися дружина і маленький син

Що відомо про Олексія Наконечного

До лав ЗСУ Олексій вступив добровільно ще в перший день повномасштабного вторгнення. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців і мав позивний "Артист". Раніше також повідомлялося, що Наконечний перебував у 45-му окремому стрілецькому батальйоні, який формувався з добровольців.

Олексій Наконечний

Олексій мав дружину Мирославу, з якою у вересні цього року відзначив другу річницю шлюбу, і маленького сина, якому зараз три місяці.

Дружина Олексія Наконечного Мирослава

Син Олексія Наконечного народився у липні 2025 року

За яких обставин загинув Олексій Наконечний

Трагедія сталася, коли Олексій їхав до військової частини після кількаденної відпустки. Не доїхав він лише один кілометр, потрапивши у смертельну ДТП. Актор повертався від дружини і сина.

Олексій Наконечний

Про втрату воїна повідомив у Facebook голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов. Також на своїй сторінці в Інстаграм про це написала Ольга Сумська.

Олексій Наконечний

На своїй сторінці у Фейсбук прощальний допис також написла дружина Олексія. Вона сказала, що кохатиме його вічно.

Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка! Ти будеш завжди поруч, я це знаю! Мирослава Наконечна

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські актори поляги на фронті. Вони пішли зі сцени у пекло війни.