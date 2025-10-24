Невтомно працювала на благо українців. Що відомо про діячку Бриндзак, що трагічно загинула молодою

Загибла мала освіту психолога та працювала в Українському католицькому університеті

На Львівщині у ДТП загинула керівниця відомої в Івано-Франківську громадської організації "Тепле місто", викладачка УКУ 29-річна Оксана Бриндзак. Авто жінки зіштовхнулось з фурою на зустрічній смузі.

Що треба знати:

Оксана Бриндзак потрапила у ДТП 23 жовтня ввечері

Жінка загинула на місці аварії одразу

Бриндзак заснувала й очолювала ГО "Старість на радість"

Як повідомили в поліції, смертельна аварія сталася на дорозі Львів – Івано-Франківськ поблизу села Лани Бібрської громади. Оксана Бриндзак була за кермом автомобіля Fiat 500. Вона рухалась у напрямку Івано-Франківська, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнулася з вантажівкою DAF XF 105.460. 44-річний водій фури не зміг завадити зіткненню.

Оксана Бриндзак загинула у ДТП

"Унаслідок ДТП водійка Fiat 500 загинула на місці", — кажуть копи.

Загибель громадської діячки підтвердив міський голова Руслан Марцінків, а також громадська організація.

"Трагічна звістка для Івано-Франківської громади. Вчора ввечері у ДТП на Львівщині загинула керівниця "Теплого міста" Оксана Бриндзак. У "Теплому місті" Оксана працювала над посиленням ветеранського напряму. Також працювала над стратегією Івано-Франківська", – написав Руслан Марцінків.

Оксана Бриндзак викладала у УКУ

Що відомо про загиблу Оксану Бриндзак

Жінка була випускницею магістерської програми "Клінічна психологія з основами КПТ" Українського католицького університету, а також бакалаврської програми з соціології ЛНУ імені Івана Франка.

Оксана Бриндзак заснувала й очолювала ГО "Старість на радість", співзаснувала соціальне підприємство VBRANI. З вересня 2024 року працювала керівницею платформи "Тепле місто" в Івано-Франківську. Останні роки Оксана Бриндзак також викладала в УКУ.

Оксана Бриндзак загинула у ДТП

Останні пости загиблої та скорбота знайомих

Останній допис Бриндзак опублікувала 14 жовтня. У ньому вона розповіла про корисні та цікаві ініціативи у Львівській області. Це були події пов'язані з книжками та не тільки.

Останній допис Оксани Бриндзак

Також жінка ділилась відео з платформи "Тепле місто" та писала вірші. Один з них опублікувала у вересні доповнивши його фото зі схилами Карпат.

Допис про Тепле місто

Вірш Оксани Бриндзак

Оксана Бриндзак з пенсіонерами

Загибель громадської діячки стала великим ударом для освітньої структури країни та організацій, до яких вона була дотична. Більшість з них виклали на спогад теплі фото з Бриндзак, доповнивши їх не менш теплими словами. Зокрема:

Соціальне підприємство Vbrani пише: "Не вистачить слів, щоб описати, скільки планів було в Оксани. Те, що вона вже втілила в життя, — більше, ніж проєкти. Це про людяність, доброту, турботу й віру в гідне життя для кожного. Ця людина зробила щасливішою старість сотень людей".

Українська освітня платформа написала: "Світ дійсно забирає найкращих – вона була однією з них. Людина, поруч із якою завжди ставало світліше. Щира, чуйна, уважна до кожного. Її доброта, енергія та віра в людей надихали діяти, змінювати, допомагати".

Центр розвитку навчання та викладання УКУ зазначив: "З глибоким сумом дізналися про трагічну загибель Оксани Бриндзак, викладачки дисципліни "Базові потреби та соціальна взаємодія: (Не) байдужі" нашої програми Світоглядного ядра в Українському католицькому університеті з 2021 по 2025 рр".

