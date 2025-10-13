Вижив у пекельних боях і загинув з сім'єю у відпустці. Військового провели в останню путь на Житомирщині

Чоловік разом зі всією сім'єю трагічно загинув в річці у Полтавській області. Поховали його у селі Осичне Житомирської області

12 жовтня на Житомирщині попрощалися з 37-річним військовослужбовцем Русланом Гутевичем, тіло якого водолази вилучили з річки Ворскли неподалік села Старі Санжари за три дні до цього. Виявилось, чоловік разом з дружиною і її малолітнім сином трагічно загинули в перший день його відпустки.

Як повідомляє житомирське інтернет-видання "Субота", Руслан "добровільно підписав контракт у 2023 році й служив на найгарячіших напрямках фронту — Покровському, Сумському та Донецькому. Від початку служби він не раз проявляв відвагу, підтримував побратимів і вірив у Перемогу".

Руслан Гутевич. Фото — інтернет-видання "Субота"

Його добре знали й поважали у рідній Прутівці, а також у Романові, Довбиші та Баранівці — там завжди чекали на нього з новинами з фронту, допомагали його побратимам, підтримували морально і матеріально.

Руслан, зазначається у повідомленні, був люблячим батьком, чоловіком і братом. Мав великі плани на життя, але доля вирішила інакше…

Поховали військового у селі Осичне Звягельського району на Житомирщині. Рік тому, йдеться у повідомленні, Руслан та Олена поєднали свої долі. І загинули в один день.

Руслан Гутевич з родиною

Як повідомляв "Телеграф", 3 жовтня сестра Руслана звернулася до поліції з повідомленням про зникнення брата, його дружини та дитини — вони виїхали 1 жовтня з Полтави у село Ліщинівка на авто ВАЗ, але у селі не з'явилися і телефонів не мали. 5 жовтня, після двох діб безперервних пошуків, удалося знайти затонулу "десятку" на дні Ворскли у безлюдному місці. В її салоні знаходились тіла жінки й дитини. Водійські двері були відчинені, що вказувало на те, що водієві вдалося вибратися із салону. Лише через чотири дні тіло чоловіка знайшли за 50 метрів від місця трагедії.

Була версія, що родину могли вбити, проте судово-медична експертиза тілесних ушкоджень на тілах загиблих не виявила. Їхня смерть настала від утоплення. Обставини жахливої події все ще не встановлені.

Судове розслідування триває за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Але це традиційна попередня кваліфікація, яку змінять, як тільки доведуть протилежне.