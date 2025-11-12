У центрі Києва була скотобійня, а зараз там престижне житло: де знаходилося це моторошне місце

Тепер цей квартал Києва входить до найпрестижніших адрес столиці

Сьогодні мало хто здогадується, що престижні висотки біля метро Либідська у Києві виросли на місці, де раніше ви не захотіли б жити навіть безплатно.

Усього за 120 років індустріальна околиця перетворилася на елітний район Києва. Як це сталося і які таємниці зберігає земля під новими будинками? Історія цього місця дивує навіть старожилів.

Річка Либідь та промислова околиця

Річка Либідь, названа на честь легендарної сестри засновників Києва – Кия, Щека та Хорива, ще за часів Київської Русі була південним кордоном міста. На початку XX століття територія вздовж річки, між сучасними вулицями Великої Васильківської, Маккейна (раніше Кудрі) та Ковпака, являла собою західну околицю дореволюційного Києва. Тут розташовувалися склади, майстерні та господарські служби. Серед них – міська скотобійня, яка відмічена на старовинних картах біля перетину нинішніх вулиць Ковпака та Маккейна.

Фрагмент плану Києва 1905 року

120 років тому ніхто не міг уявити, що ця службова територія стане однією з найбажаніших адрес столиці. Ще нещодавно тут вирувала робота скотобійні, а зараз – стильні висотки, затишні алеї та престижні квартири, які підкорюють киян своїм комфортом та атмосферою.

Як змінювався Київ

Зміни відбувалися поступово. З розширенням міської межі район став змінювати свій вигляд. У 1830-х роках розпочалося активне освоєння територій вздовж берегів річки. При будівництві Нової Печерської фортеці мешканців переселяли на так звану Нову Будівлю – місцевість, де неподалік річища Либеді розпланували сучасні Велику Васильківську, Саксаганського, Антоновича та інші вулиці.

План Києва 1905 року

У радянський період старі промислові споруди остаточно поступилися місцем житловим будинкам. Ключову роль у будівництві повоєнного Києва відіграв Київміськбуд, заснований 15 квітня 1955 року. За роки існування компанія звела понад 45 мільйонів квадратних метрів житла та безліч знакових об’єктів столиці.

Поява Французького кварталу

На початку XXI століття саме Київміськбуд, найстаріша будівельна компанія України, взялася за реалізацію проєкту, який мав стати візитівкою елітного житла столиці. Французький квартал – це закритий житловий комплекс бізнес-класу. Територія прикрашена стилізованими Ейфелевою Баштою, Тріумфальною аркою та іншими елементами французької архітектури, що утворюють атмосферу європейського міста.

Комплекс складається з трьох мінікварталів у єдиному архітектурному стилі, з’єднаних парковою зоною з пішохідними алеями. Якщо порівнювати із навколишньою забудовою, Французький квартал виділяється яскравими фасадними елементами та панорамними вікнами на всю висоту поверху.

Символ перетворень

Панорама району разюче відрізняється від того, що було тут сторіччя тому. Замість промислових споруд – сучасні житлові будинки з яскравими фасадами, замість скотобійні – дитячі майданчики, де лунає сміх, замість службової околиці – престижний центр міського життя.

Французький квартал продемонстрував, як місто здатне переосмислити свої простори. Територія, яка виконувала суто утилітарну функцію, перетворилася на приклад якісного міського середовища.

