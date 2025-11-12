В центре Киева была скотобойня, а сейчас там престижное жилье: где находилось это жуткое место

Теперь этот квартал Киева входит в число самых престижных адресов столицы

Сегодня мало кто догадывается, что престижные высотки возле метро Лыбедская в Киеве выросли на месте, где раньше вы не захотели бы жить и бесплатно.

Всего за 120 лет индустриальная окраина превратилась в элитный район Киева. Как это случилось, и какие тайны хранит земля под новыми домами? История этого места удивляет даже старожилов.

Река Лыбедь и промышленная окраина

Река Лыбедь, названная в честь легендарной сестры основателей Киева – Кия, Щека и Хорива, еще во времена Киевской Руси была южным рубежом города. В начале XX века территория вдоль реки, между современными улицами Большой Васильковской, Маккейна (ранее Кудри) и Ковпака, представляла собой западную окраину дореволюционного Киева. Здесь располагались склады, мастерские и хозяйственные службы. Среди них – городская скотобойня, которая отмечена на старинных картах у пересечения нынешних улиц Ковпака и Маккейна.

Фрагмент плана Киева 1905 года

120 лет назад никто не мог представить, что эта служебная территория станет одним из самых желанных адресов столицы. Еще недавно здесь кипела работа скотобойни, а сейчас – стильные высотки, уютные аллеи и престижные квартиры, которые покоряют киевлян своим комфортом и атмосферой.

Как менялся Киев

Изменения происходили постепенно. С расширением городской черты район стал менять свой облик. В 1830-х годах началось активное освоение территорий вдоль берегов реки. При строительстве Новой Печерской крепости жителей переселяли на так называемое Новое Строение – местность, где недалеко от русла Лыбеди распланировали современные Большую Васильковскую, Саксаганского, Антоновича и другие улицы.

План Киева 1905 года

В советский период старые промышленные сооружения окончательно уступили место жилым домам. Ключевую роль в строительстве послевоенного Киева сыграл Киевгорстрой, основанный 15 апреля 1955 года. За годы существования компания возвела более 45 миллионов квадратных метров жилья и множество знаковых объектов столицы.

Появление Французского квартала

В начале XXI века именно Киевгорстрой, старейшая строительная компания Украины, взялась за реализацию проекта, который должен был стать визитной карточкой элитного жилья столицы. Французский квартал – это закрытый жилой комплекс бизнес-класса. Территория украшена стилизованными Эйфелевой Башней, Триумфальной аркой и другими элементами французской архитектуры, создающими атмосферу европейского города.

Комплекс состоит из трех мини-кварталов в едином архитектурном стиле, соединенных парковой зоной с пешеходными аллеями. Если сравнивать с окружающей застройкой, Французский квартал выделяется яркими фасадными элементами и панорамными окнами на всю высоту этажа.

Символ преобразований

Панорама района разительно отличается от того, что было здесь столетие назад. Вместо промышленных построек – современные жилые дома с яркими фасадами, вместо скотобойни – детские площадки, где звучит смех, вместо служебной окраины – престижный центр городской жизни.

Французский квартал продемонстрировал, как город способен переосмыслить свои пространства. Территория, которая выполняла сугубо утилитарную функцию, превратилась пример качественной городской среды.

