"У дитинстві її робили безкоштовно": в Україні легендарну гірлянду продають за шалені гроші (фото)

Багатьох користувачів у соцмережах шокувала ціна

Багато хто пам’ятає просту, але чарівну традицію з дитинства — робити до Нового року гірлянду із кольорового паперу. Яскраві смужки паперу, ножиці та клей перетворювалися на святковий ланцюжок, яким прикрашали кімнату чи ялинку. Наразі таку гірлянду можна купити космічні гроші.

Що потрібно знати:

У набір входять готові смужки паперу, степлер, скоби та бавовняна смужка

Довжина готової прикраси – 5 метрів

Користувачі мережі зазначають, що вдома можна зробити гірлянду самостійно лише за 20 гривень

Відповідну інформацію опублікували у соціальній мережі Threads. Одна з користувачів розповіла, що ту саму гірлянду з кольорового паперу зараз продають в інтернет-магазинах.

Проте найбільше автора посту здивувала ціна – 1200 гривень. Простий паперовий ланцюжок, який раніше був символом сімейної творчості та новорічного затишку, сьогодні вже перетворився на дорогий святковий аксесуар.

"Тобто гірлянди, які ми клепали у дитинстві на ялинку, зараз продають за 1200 грн?", — написала користувачка.

Пост у Threads

За ці гроші в набір входять готові кольорові смужки з паперу, степлер і бавовняна смужка.

Довжина готової гірлянди – 5 метрів.

Гірлянда із кольорового паперу

Реакція мережі

У коментарях під постом українці пишуть, що зробили таку гірлянду вдома лише за 20 гривень. Дехто звернув увагу, що тут ланки закріплені скобами степлера, а в дитинстві всі склеювали їх клеєм ПВА.

Коментарі користувачів:

"Спробуйте зробити її самі. Ви так замахаєтесь, що ви просто візьмете і купите її тут";

"Її ще й зібрати треба";

"Ні, так не піде. Для повноцінного занурення в минуле, там не скоби повинні бути, а клей ПВА і пензлик облізлий. Або хоча б клей у стіках"

Коментарі з мережі

