Зрив опалювального сезону у Кривому Розі: поліція відкрила справу

У місті продовжують роботу 66 ремонтних бригад

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі проводиться розслідування.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, у місті продовжуються ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах.

"Наразі опалення отримують 1513 будинків. Без тепла залишаються 443 житлові будинки, з них 245 опалення не подавалося з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключено для усунення втрат теплоносія", — сказав Кулеба.

Він додав, що зараз у Кривому Розі продовжують роботу 66 ремонтних бригад, у тому числі залучених з інших міст та регіонів. Це прискорить підключення будинків до тепла. Також безперервно працює Штаб із ліквідації наслідків аварії на тепломережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що опалювальний сезон мав розпочатися ще наприкінці жовтня, проте АТ "Криворізька теплоцентраль", що належить "Нафтогазу", не забезпечило подачу тепла через аварійний стан мереж.