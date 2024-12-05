Замерзлий Кривий Ріг - це початок? Які ще міста можуть залишитися без тепла

Після десятиліть без заміни труби починають одночасно виходити з ладу

Катастрофа з теплопостачанням, як зараз у Кривому Розі, може повторитися у Києві, Харкові, Львові та багатьох інших українських містах. Близько 80% тепломереж в Україні потребують капітального ремонту, що становить майже 14 тисяч кілометрів труб.

Лише 5% українських міст мають автономне опалення, решта залежать від централізованого теплопостачання. Про це повідомляє ВВС Україна.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів ВВС Україна, що подібні проблеми можуть виникнути у Сумах, Херсоні, Кропивницькому та Світловодську. "У багатьох районних центрах теплові мережі не оновлювались роками через брак коштів у місцевих бюджетах та теплокомуненерго", — зазначає експерт.

Після десятиліть без заміни труби починають одночасно виходити з ладу в багатьох місцях. За словами Попенка, у Кривому Розі проблеми з опаленням існували й раніше, проте цього року необхідні ремонтні роботи не були проведені.

В Україні відсутній державний контроль за роботою теплоенергетики. Прикладом ефективної співпраці може бути Кременчук — там власники тепломереж спільно проводять ремонтні роботи, модернізацію обладнання та вчасно усувають аварії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт розкритикував готовність України до опалювального сезону. Він сказав, що цієї зими, у різних містах України, цілі мікрорайони можуть залишитися без опалення.