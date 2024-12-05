Рідне місто Зеленського замерзає: понад 500 будинків досі без опалення

По всьому місту досі залишаються розриті ями з трубами, які потребують ремонту

У Кривому Розі склалася критична ситуація з опаленням — майже 130 тисяч мешканців міста залишаються без тепла. Понад дві тисячі багатоповерхівок, десятки шкіл, лікарень та дитячих садочків досі не підключені до системи теплопостачання.

Температура у квартирах криворіжців не підіймається вище +9-12 градусів, змушуючи людей жити в куртках та спати під кількома ковдрами. Про це повідомляє ВВС Україна.

"Сплю в капюшоні, бо мерзнуть вуха. На вулиці нуль, а в квартирі лише +13. Щоб помитися чи попрати — доводиться вимикати обігрівачі, бо стара проводка не витримує навантаження", — розповідає мешканка Саксаганського району Міла Канєвська.

За інформацією ВВС Україна, опалювальний сезон мав розпочатися ще наприкінці жовтня, проте АТ "Криворізька теплоцентраль", що належить "Нафтогазу", не забезпечила подачу тепла через аварійний стан мереж.

По всьому місту досі залишаються розриті ями з трубами, які потребують ремонту ще з минулої весни. Деякі розриті котловани біля будинків не чіпали з лютого. Це викликало шквал обурення місцевих жителів.

Співачка Mari Cheba, яка народилася у Кривому Розі, зібрала сотні історій містян про життя без тепла. За її словами, мешканці та голови ОСББ написали десятки звернень до всіх інстанцій, проте тижнями не отримували жодної реакції.

В.о. мера міста Юрій Вілкул звинуватив керівництво "Криворізької теплоцентралі" у зриві опалювального сезону та наданні неправдивої інформації про готовність до його початку. Після численних звернень громадян наприкінці листопада до Кривого Рогу прибув віцепрем'єр Олексій Кулеба.

У місті відкрили штаб з ліквідації аварій та направили ремонтні бригади з одинадцяти областей України. Станом на 4 грудня опалення відновили у 1433 багатоповерхівках, проте ще 523 будинки залишаються без тепла, повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, куди дзвонити, якщо у вашій квартирі холодно. Послугу опалення більшості мешканців Києва надають дві компанії.