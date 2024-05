Україна та ще 14 країн: хто виступає у першому півфіналі Євробачення 2024, пісні учасників (відео)

За право пройти у гранд-фінал alyona alyona і Jerry Heil боротимуться також з артистами з "Великої п’ятірки"

Вже завтра, 7 травня, стартує 68 пісенний конкурс Євробачення в місті Мальме, Швеція. Днями відбулася урочиста церемонія відкриття шоу, де представниці від України, alyona alyona та Jerry Heil, нагадали світові про війну з РФ.

У вівторок наші дівчата боротимуться з артистами з 14 країн за право брати участь у гранд-фіналі Євробачення 2024, який відбудеться цієї суботи, 11 травня. Жіночий дует виступить під номером "5" із конкурсною піснею Teresa & Maria.

"Телеграф" докладніше розповідає, хто і з якими композиціями виступатиме у вівторок увечері, 7 травня, у першому півфіналі Євробачення 2024 та який порядок виступу виконавців. Нагадаємо, деякі учасники автоматично проходять у фінал конкурсу.

Привілеї належать країнам "Великої п’ятірки" (Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина) — саме ці країни на початку 1950-х років заснували Європейський союз мовлення, а тепер є головними спонсорами Євробачення. Також у фінал одразу проходить країна-господиня конкурсу. 2024 року — це Швеція.

1. Кіпр: Silia Kapsis — Liar

На Євробаченні 2024 Кіпр представляє юна співачка Силія Капсіс з піснею Liar. 17-річна артистка відома не лише своїм музичним талантом, а й акторською майстерністю. Також дівчина знімається у телевізійних проєктах.

2. Сербія: Teya Dora — Ramonda

Сербію представлятиме молода співачка TEYA, яка народилася в Австрії. Її музичний стиль є унікальним — він поєднує в собі елементи попмузики та традиційної балканської музики. На конкурсі TEYA виконає пісню RAMONDA.

3. Литва: Silvester Belt — Luktelk

Сільвестрас Белте, 26-річний представник Литви, привіз на конкурс пісню Luktelk ("Почекай"). У цій композиції він розкриває тему рутини та одноманітності повсякденності, які можуть спричинити нещастя. Художник закликає людей "прокинутися" і просто танцювати, забувши про все інше.

4. Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue

На Євробаченні 2024 Ірландію представить Bambie Thug, відома виконавиця, який ідентифікує себе як небінарна особистість і віддає перевагу займенникам "вони, їх". На музичному змаганні співачка виконає композицію Doomsday Blue ("Синій судний день"), що втілює нерозділене кохання.

Велика Британія: Oliver Alexander — Dizzy

Британію представлятиме Олівер Александер Торнтон, відомий як соліст гурту Years & Years. Його виступ включить виконання пісні Dizzy.

5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

На Євробачення від України вирушив дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, написана двома мовами: англійською та українською.

6. Польща: Luna — The Tower

Польща відправила на конкурс 24-річну співачку Луну, яка виконає пісню The Tower ("Вежа"). З 18 років артистка займається музикою та захоплюється астрологією. У своїй пісні Луна інтерпретує вежу як символ негативу і через свою музику закликає до її руйнування.

7. Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

За маскою Baby Lasagna ховається Марко Пуришич, 28-річний співак, який виконає на конкурсі пісню Rim Tim Tagi Dim. Ця кумедна композиція насправді торкається важливої соціальної проблеми — молодіжної еміграції з Хорватії у пошуках кращого життя.

8. Ісландія: Hera Björk — Scared of Heights

Ісландію представлятиме співачка Гера Бьорк, яка вже брала участь у конкурсі у 2010 році. Тоді вона виконала пісню Je Ne Sais Quoi та посіла 19-е місце. Цього разу на змаганні Гера Бьорк виконає композицію Scared of Heights.

Німеччина: ISAAK — Always On The Run

З "Великої п’ятірки". Представником Німеччини став 28-річний співак Ісаак, який свого часу був вуличним музикантом, а потім сформував власний гурт. Його трек – Always on the Run.

9. Словенія: Raiven — Veronika

Представницею Словенії стала 27-річна співачка Raiven, яка виконує містичну поппісню Veronika. Джерелом натхнення для цієї композиції послужила графиня Вероніка, перша жінка у Словенії, яку звинуватили у чаклунстві.

10. Фінляндія: Windows95man — No Rules!

Група Windows95Man виступає як представники Фінляндії. Їхнє виконання пісні No Rules підкреслює ідею, що люди не повинні соромитися порушувати встановлені рамки, а слід бути самим собою і насолоджуватися життям.

11. Молдова: Natalia Barbu — In the Middle

Від Молдови виступить найвідоміша скрипалька Наталія Барбу. 2007 року вона вже представляла країну на Євробаченні і знову вирішила випробувати свої сили. Її композиція – In the Middle.

Швеція: Marcus & Martinus — Unforgettable

Країна-господиня, яку представили брати-близнюки Маркус та Мартінус з піснею Unforgettable. Цей трек був створений відомим шведським автором пісень та продюсером Полом Джиммі Торнфельдтом.

12. Азербайджан: Fahree feat. Ilkin Dovlatov — Özünlə Apar

Виконавець FAHREE з Азербайджану разом з експертом із традиційного азербайджанського жанру мугам Ількіном Довлатовим представить пісню Özünlə Apar.

13. Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood)

Представить Австралію дует Electric Fields, до складу якого входять виконавиця Захарія Філдінг та клавішник Майкл Росс. Їхня пісня One Milkali включає унікальні моменти мови австралійських аборигенів.

14. Португалія: Iolanda — Grito

Від Португалії виступить виконавиця Iolanda, яка на сцені музичного конкурсу представить пісню Grito. Цей трек поєднує в собі елементи жанру R&B із португальськими та іберійськими мотивами.

15. Люксембург: Tali — Fighter

Люксембург представляє виконавиця Талі (Талі Голергант), яка виконує пісню Fighter ("Борець"). Вона стане першою учасницею від Люксембургу з моменту останньої участі країни на Євробаченні у 1992 році.

Нагадаємо, що міжнародний конкурс Євробачення 2024 проходитиме у три етапи – перший півфінал відбудеться 7 травня, другий півфінал – 9 травня, та фінал – 11 травня. Згідно зі свіжими даними букмекерів, хорватський артист Baby Lasagna з композицією Rim Tim Tagi Dim веде серед учасників конкурсу з ймовірністю перемоги 26%. За ним слідує співак Nemo зі Швейцарії з піснею The Code. Трійку лідерів замикають представниці України – alyona alyona та Jerry Heil.