Посіли третє місце: alyona alyona і Jerry Heil емоційно відреагували на свій результат на Євробаченні 2024 (фото)

Дівчата щиро подякували усім за підтримку

У великому фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2024 представниці України — alyona alyona і Jerry Heil зайняли третю сходинку. Вони гідно представили нашу країну, нагадавши європейцям про війну, розпочату Росією в Україні.

Чимало українців привітало дівчат із таким високим результатом і подякували за потужний виступ, пише "Телеграф". Попри не надто вдалий порядковий номер у конкурсі, alyona alyona і Jerry Heil вдалося вирватися в лідери.

Самі дівчата також вже встигли відреагувати на свій результат. Вони зазначили, що здобути третє місце для України, їм вийшло саме завдяки підтримці людей.

"Ваша підтримка зробила неймовірне. Ми були на "death spot"! Статистично всі, хто в ефірі другим номером, займав місця від 20 і вище! Ми з вами вирвалися на третє місце! Ви розумієте, що взагалі ми з вами зробили разом?", — поділилися дівчата.

Також виконавиці зазначили, що на Євробаченні 2024 вони змогли згадати про полонених військових батальйону "Азов", які вже тривалий час перебувають в російському полоні. Водночас артистки продемонстрували високий рівень української музики.

"Принагідно ще раз потужно привернули увагу до України, згадали про полонених "Азову" і вразили сучасним звучанням української музики та професійністю та креативністю команди!", — підкреслили артистки.

alyona alyona і Jerry Heil висловили вдячність за те, що гідно пройшли цей шлях разом зі своїми слухачами.

Реакція alyona alyona і Jerry Heil на свій результат на Євробаченні 2024

Раніше "Телеграф" писав про те, що Nemo зі Швейцарії розбив кришталевий кубок на сцені Євробачення. Він так радів виграшу, що не втримав нагороду в руках.