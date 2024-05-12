Заняли третье место: alyona alyona и Jerry Heil эмоционально отреагировали на свой результат на Евровидении 2024 (фото)

Девушки искренне поблагодарили всех за поддержку

В большом финале песенного конкурса Евровидения 2024 года представительницы Украины — alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место. Они достойно представили нашу страну, напомнив европейцам о войне, начатой Россией в Украине.

Многие украинцы поздравили девушек с таким высоким результатом и поблагодарили за мощное выступление, пишет "Телеграф". Несмотря на не очень удачный порядковый номер в конкурсе, alyona alyona и Jerry Heil удалось вырваться в лидеры.

Сами девушки тоже уже успели отреагировать на свой результат. Они отметили, что завоевать третье место для Украины, им вышло именно благодаря поддержке людей.

"Ваша поддержка оказала невероятное. Мы были на "death spot"! Статистически все, кто в эфире вторым номером, занимал места от 20 и выше! Мы с вами вырвались на третье место! Вы понимаете, что вообще мы с вами сделали вместе?", – поделились девушки.

Также исполнительницы отметили, что на Евровидении 2024 года они смогли вспомнить о пленных военных батальона "Азов", которые уже длительное время находятся в российском плену. В то же время артистки продемонстрировали высокий уровень украинской музыки.

"Кстати, еще раз мощно привлекли внимание к Украине, вспомнили о пленных "Азову" и поразили современным звучанием украинской музыки и профессиональностью и креативностью команды!", — подчеркнули артистки.

alyona alyona и Jerry Heil выразили благодарность за то, что достойно прошли этот путь вместе со своими слушателями.

Реакция alyona alyona и Jerry Heil на свой результат на Евровидении 2024 года

Ранее "Телеграф" писал о том, что Nemo из Швейцарии разбил хрустальный кубок на сцене Евровидения. Он так радовался выигрышу, что не удержал награду в руках.