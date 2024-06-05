Серіал "Гострі картузи" стане фільмом із Кілліаном Мерфі у головній ролі

Дія фільму розгорнеться у роки Другої світової війни

Стрімінговий гігант Netflix офіційно підтвердив виробництво повнометражного фільму за серіалом "Гострі картузи" (Peaky Blinders), повідомляє видання Deadline. Назва фільму ще не відома, але робота над проектом розпочнеться вже цього року.

Володар премії "Оскар" Кілліан Мерфі повернеться до головної ролі гангстера Томаса Шелбі. Він також виступить одним із продюсерів картини. За сценарій відповідає автор оригінального серіалу Стівен Найт, також у виробництві бере участь компанія BBC Film. Режисером фільму призначено постановника гучного серіалу 2016 року "Війна і мир" Тома Харпера, який працював над першим сезоном "Картузів".

Офіційні подробиці сюжету та деталі кастингу тримають у секреті. Відомо, що дія фільму розгорнеться у роки Другої світової війни.

Британський серіал "Гострі картузи", який розповідає історію кримінального клану Шелбі в Бірмінгемі між двома світовими війнами, вийшов на ВВС у 2013 році і відразу став великим глядацьким хітом, протримавшись 6 сезонів. Популярності шоу чимало сприяв акторський склад: окрім Кілліана Мерфі, у "Гострих картузах" знялися такі британські зірки, як Сем Нілл ("Парк Юрського періоду"), Том Харді ("Шалений Макс: Дорога люті") та Хелен МакРорі ("Гаррі Поттер" та Дари Смерті"), яка померла в 2021 році.

Раніше "Телеграм" писав про головних серіальних прем’єрів червня.