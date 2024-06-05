Сериал "Острые козырьки" станет фильмом с Киллианом Мерфи в главной роли

Действие фильма развернется в годы Второй мировой войны.

Стриминговый гигант Netflix официально подтвердил производство полнометражного фильма по сериалу "Острые козырьки" (Peaky Blinders), сообщает издание Deadline. Название фильма еще не известно, но работа над проектом начнется уже в этом году.

Обладатель премии "Оскар" Киллиан Мерфи вернётся к главной роли гангстера Томаса Шелби. Он также выступит одним из продюсеров картины. За сценарий отвечает создатель оригинального сериала Стивен Найт, также в производстве принимает участие компания BBC Film. Режиссером фильма назначен постановщик нашумевшего сериала 2016 года "Война и мир" Том Харпер, который работал над первым сезоном "Козырьков".

Официальные подробности сюжета и детали кастинга держат в секрете. Известно, что действие фильма развернется в годы Второй мировой войны.

Британский сериал "Острые козырьки", рассказывающий историю криминального клана Шелби в Бирмингеме между двумя мировыми войнами, вышел на ВВС в 2013 году и сразу же стал большим зрительским хитом, продержавшись 6 сезонов. Популярности шоу немало способствовал актерский состав: кроме Киллиана Мерфи, в "Острых козырьках" сняли такие британские звезды, как Сэм Нилл ("Парк Юрского периода"), Том Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости") и Хэлен МакРори ("Гарри Поттер и Дары Смерти"), скончавшаяся в 2021 году.

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