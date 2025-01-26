Скромний одноповерховий будинок біля Бердичева: який вигляд має дім легендарного письменника Джозефа Конрада

Прозаїк народився у простому українському будинку

Джозеф Конрад — відомий англійський письменник польського походження. Його твори вплинули на таких знаних класиків, як Ернеста Хемінгуея, Грема Гріна, Вільяма Сьюарда Берроуза. Він народився на у Бердичеві, що на Житомирщині. А нещодавно ми розповідали про палац Грохольських-Терещенків 19 століття, який розташований у цій області.

"Телеграф" розповість більше про діяльність письменника та про дім, де він народився.

Що відомо про Джозефа Конрада

Джозеф Конрад народився у 1857 році в Бердичеві. Він зростав у звичайному будинку у селі Терехове. Хоча в дитинстві хлопця називали Юзефом. Його батько був польським письменником і перекладачем Аполлоном Коженьовським. Він брав участь у шляхетському повстання 1863–1864 років на території колишньої Речі Посполитої. Через це Аполлона відправили на заслання у Росію, а згодом він домігся переведення до Чернігова.

Після смерті матері Юзефа від туберкульозу родина перебралась до Львова. У 17 років Юзеф переїхав до Франції, де влаштувався працювати на торгове судно. Таким чином, він уникнув служби у російській армії.

Згодом Юзеф переїхав у Велику Британію, де змінив ім’я на Джозеф Конрад. У цій країні він отримав місцеве підданство, певний час був матросом і помічником капітана. Згодом хлопець здобув сертифікат капітана.

Однак у 36 років у Джозефа з'явилися проблеми зі здоров’ям і він залишив морську справу. Замість цього він почав писати. Першим твором Конрада стала "Олмейрова примха", події в якому відбуваються на третьому за масштабами островом у світі — Борнео.

Джозеф Конрад займався морською справою, фото з мережі

Другим відомим твором автора став "Вигнанець з островів", який опублікували у 1896 році. Вже через 3 роки у світ вийшов найпопулярніший роман письменника "Серце темряви". Але масштабну славу отримав після публікації роману "Шанс". У ньому йдеться про дівчину, котра потрапляє у складні життєві обставини і повинна вижити у токсичному оточенні.

Цікаво, що у Росії не перекладали і не видавали творів Конрада, оскільки він уникнув служби в армії країни-окупантки. Натомість Конрад став видатним письменником-мариністом. Його творчістю надихалися Френсіс Скотт Фіцджеральд, Ернест Хемінгуей, Антуан де Сент-Екзюпері, Джордж Орвелл, Габріель Гарсія Маркес.

Джозеф Конрад став знаменитим письменником-мариністом, фото з мережі

Сьогодні на території монастиря Кармелітів босих біля Бердичева діє музей, присвячений творчості Джозефа Конрада. Музей має скромний вигляд, без будь-яких ошатностей та оздоблень. На фасаді будівлі можна побачити чотири колони, а також є багато вікон.

Музей Джозефа Конрада біля Бердичева, фото "Україна Інкогніта"

Музей Джозефа Конрада біля Бердичева на території монастиря Кармелітів босих, фото "Україна Інкогніта"

Музей Джозефа Конрада біля Бердичева, фото "Україна Інкогніта"

У будинку у Тереховому, де виріс письменник, сьогодні розташований музей. Одну стіну будівлі розмалювали у морській тематиці, як і творив Конрад. Тепер на ній зображені блакитні та світло-зелені хвилі з корабликами. Також на фасаді будинку є табличка, на якій зазначено, що тут жив Джозеф Конрад. Однак подейкують, що музей більшість часу зачинений.

Будинок, де народився Джозеф Конрад, фото "Україна Інкогніта"

Табличка на будинку письменника, фото "Україна Інкогніта"

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