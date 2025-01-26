Скромний одноповерховий будинок біля Бердичева: який вигляд має дім легендарного письменника Джозефа Конрада
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Прозаїк народився у простому українському будинку
Джозеф Конрад — відомий англійський письменник польського походження. Його твори вплинули на таких знаних класиків, як Ернеста Хемінгуея, Грема Гріна, Вільяма Сьюарда Берроуза. Він народився на у Бердичеві, що на Житомирщині. А нещодавно ми розповідали про палац Грохольських-Терещенків 19 століття, який розташований у цій області.
"Телеграф" розповість більше про діяльність письменника та про дім, де він народився.
Що відомо про Джозефа Конрада
Джозеф Конрад народився у 1857 році в Бердичеві. Він зростав у звичайному будинку у селі Терехове. Хоча в дитинстві хлопця називали Юзефом. Його батько був польським письменником і перекладачем Аполлоном Коженьовським. Він брав участь у шляхетському повстання 1863–1864 років на території колишньої Речі Посполитої. Через це Аполлона відправили на заслання у Росію, а згодом він домігся переведення до Чернігова.
Після смерті матері Юзефа від туберкульозу родина перебралась до Львова. У 17 років Юзеф переїхав до Франції, де влаштувався працювати на торгове судно. Таким чином, він уникнув служби у російській армії.
Згодом Юзеф переїхав у Велику Британію, де змінив ім’я на Джозеф Конрад. У цій країні він отримав місцеве підданство, певний час був матросом і помічником капітана. Згодом хлопець здобув сертифікат капітана.
Однак у 36 років у Джозефа з'явилися проблеми зі здоров’ям і він залишив морську справу. Замість цього він почав писати. Першим твором Конрада стала "Олмейрова примха", події в якому відбуваються на третьому за масштабами островом у світі — Борнео.
Другим відомим твором автора став "Вигнанець з островів", який опублікували у 1896 році. Вже через 3 роки у світ вийшов найпопулярніший роман письменника "Серце темряви". Але масштабну славу отримав після публікації роману "Шанс". У ньому йдеться про дівчину, котра потрапляє у складні життєві обставини і повинна вижити у токсичному оточенні.
Цікаво, що у Росії не перекладали і не видавали творів Конрада, оскільки він уникнув служби в армії країни-окупантки. Натомість Конрад став видатним письменником-мариністом. Його творчістю надихалися Френсіс Скотт Фіцджеральд, Ернест Хемінгуей, Антуан де Сент-Екзюпері, Джордж Орвелл, Габріель Гарсія Маркес.
Сьогодні на території монастиря Кармелітів босих біля Бердичева діє музей, присвячений творчості Джозефа Конрада. Музей має скромний вигляд, без будь-яких ошатностей та оздоблень. На фасаді будівлі можна побачити чотири колони, а також є багато вікон.
У будинку у Тереховому, де виріс письменник, сьогодні розташований музей. Одну стіну будівлі розмалювали у морській тематиці, як і творив Конрад. Тепер на ній зображені блакитні та світло-зелені хвилі з корабликами. Також на фасаді будинку є табличка, на якій зазначено, що тут жив Джозеф Конрад. Однак подейкують, що музей більшість часу зачинений.
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