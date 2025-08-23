Наповнює любов’ю і досі живе в пам’яті: ця українська пісня 1999 року стала культовою (відео)

Ця пісня буквально звучала звідусіль, особливо на весіллях

Багато зірок української естради у 90-х роках випустили хіти, які знайшли відгук у серцях мільйонів та залишилися назавжди у пам’яті. Такі пісні є культовими, їх наспівують досі, бо вони викликають хвилю ностальгії та теплих спогадів.

Однією з таких пісень є "Варто чи ні", яку виконує Олександр Пономарьов. Ця лірична композиція стала гімном кохання.

Яка пісня була найпопулярнішою в Україні 1999 року

Мелодійна пісня "Варто чи ні" стала візитною карткою Олександра Пономарьова, бо наповнена щирими переживаннями про кохання, сумніви та вразливість. Наприкінці 90-х слухачі особливо чіплялися за пісні з глибокою емоційністю, тож трек швидко став популярним.

Ця пісня в той період звучала буквально звідусіль, її крутили по телебаченню, радіо, дискотеках і концертах, а особливо на весіллях.

Кожне слово в ній розповідає про ніжність, переживання та щирі емоції. Ця мелодія залишається в пам’яті слухачів і до цього дня, повертаючи спогади про перші романтичні почуття та сильне кохання.

Олександр Пономарьов

Композиція Пономарьова стала потужним народним хітом незалежної української естради й публіка побачила, що українська мова може звучати сучасно, красиво та дуже стильно.

