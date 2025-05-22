Тополиний пух атакує: як захистити дім від літньої напасті — прості лайфхаки

Поради для кожного, як зберегти чистоту в оселі

З початком спекотної пори вулиці українських міст традиційно накриває "білий сніг" — тополиний пух. Він не лише подразнює алергіків, а й миттєво заповнює будинки, осідаючи на меблях, техніці та підлозі.

Щоб убезпечити своє житло від цього сезонного подразника, достатньо дотримуватися кількох простих порад. Детальніше про це пише УкрХімАналіз.

Сітки з дрібними отворами — must have

На всі відкриті вікна варто встановити москітні сітки з максимально дрібною структурою. Але пам’ятайте: вони мають бути чистими — забиті пухом сітки легко прочистити водою або вологою ганчіркою.

Марля чи гнучкі сітки на двері й балкони

Додатковий бар’єр на шляху пуху — марлеві завіси або легкі гнучкі сітки, які можна закріпити на дверних отворах та вікнах. Їх можна періодично зволожувати водою з пульверизатора.

Вологе прибирання і пилосос

Щоб пух не накопичувався, раз або кілька разів на день проходьтеся по підлозі пилососом або вологою шваброю. Не забувайте і про протирання пилу на техніці, підвіконнях та меблях — пух чудово липне до електроприладів.

Очистка повітря — техніка на допомогу

Кондиціонери та очищувачі повітря з фільтрами допоможуть значно знизити кількість пуху у приміщенні, особливо якщо ви мешкаєте поблизу тополь.

Якщо тополя росте у вас на ділянці

Жіночі дерева й продукують той самий пух, що дратує багатьох. Рішення — обрізання або заміна жіночих дерев на чоловічі. Але повністю позбуватися тополь не варто: ці дерева — справжні природні фільтри, які очищають повітря від шкідливих викидів і пилу.

Раніше "Телеграф" писав, як зберегти садовий інструмент усього за 300 гривень. Неправильне зберігання призводить до швидкого зношування, іржавіння металевих частин та ламання дерев'яних ручок.