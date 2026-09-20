Заводи, склади та технопарк у диму: найкращі кадри палаючої Москви після атаки України

Мережу наповнили кадри наслідків удару по столиці РФ

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У неділю, 20 вересня, після рекордної атаки безпілотників пожежі спалахнули одразу на кількох об’єктах у Москві та Підмосков’ї. У мережі публікують кадри наслідків нічного удару.

"Телеграф" зібрав фото та відео, зняті після атаки на російську столицю.

Російська влада назвала наліт одним з найбільш масштабних. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що до столиці нібито прямували 450 дронів. Після ударів повідомлення про спалахи надходили з різних районів Москви та Московської області. Фото та відео з місць подій почали масово поширюватись у мережі.

"Дракон" над Московським НПЗ

Однією з підтверджених цілей став завод "Газпромнефть — Московський НПЗ", розташований у районі Капотня.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після удару на території підприємства почалася масштабна пожежа.

За даними Генштабу, уражені три виробничі об’єкти: установку первинного перероблення нафти АВТ-6, комплексні установки перероблення нафти та встановлення ізомеризації.

У мережі звернули увагу не тільки на саму пожежу, а й на дим, який набув химерної форми. Наприклад, український блогер Денис Казанський опублікував яскраву картинку на цю тему. Він порівняв дим, утворений внаслідок пожежі на Московському НПЗ, з монстром, що літає, який нагадує динозавра або дракона.

Також повідомлялося, що біля Капотні горів і завод, який випускає пластмасу, — він постраждав від дій власної ППО.

Нова пожежа на ринку "Садовод"

Ще одним об’єктом, який опинився під ударом, став московський ринок "Садовод", розташований на сході столиці РФ. На опублікованих кадрах помітно дим біля першого корпусу. Російські паблики повідомляли, що частина магазинів тимчасово не працювала.

Нагадаємо, цей ринок, що займає понад 65 гектарів, вже опинявся в зоні атаки у червні. Тоді на території торгівельного комплексу також сталася пожежа.

У Софіїному спалахнули склади

Під час масованої атаки велика пожежа охопила частину складського комплексу у Підмосков’ї. Йдеться про технопарк "Софіїно", загальна площа якого, за різними оцінками, становить від 826 до 850 тисяч квадратних метрів.

На території комплексу знаходяться склади та розподільні центри великих компаній. Серед них — Lamoda, "Яндекс", Wildberries та Bosch/Siemens.

Президент Зеленський прокоментував атаку

"Це мільярди доларів, що підтримують військову машину. Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican. Дякуємо нашим воїнам за влучність: СБУ разом з СБС, ССО, ГУР та СЗР. Були також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні", — сказав український лідер.

За його словами, Москва має не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну та вибрати мир. "Є на столі кроки з деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці", – резюмував він.

Нагадаємо, "Телеграф" розбирався, чи могли до Москви прилетіти українські балістичні ракети.