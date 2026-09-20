Україна переходить на шекелі? Українці виявили дивну "зраду" (відео)
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Чому монети схожі ніхто напевно сказати не може
В Інтернеті знову знайшли привід для бурхливих обговорень. Цього разу причиною суперечок стала зовнішня схожість грошових знаків двох країн — України та Ізраїлю.
Користувачка Alexandra Lashkevich опублікувала короткий ролик, у якому наочно порівняла монету номіналом 5 українських гривень та 5 ізраїльських шекелів. Відео швидко завірусилося у мережі.
"Що тут думати? Богдан би здивувався", — зазначила Alexandra.
У чому схожість?
На перший погляд, монети справді легко переплутати.
- Форма та розмір: Обидві монети мають однакову правильну круглу форму, майже ідентичний діаметр та схожу товщину.
- Колірна гама: І 5 гривень, і 5 шекелів виконані зі сріблястого металу (нікелевий сплав/сталь), завдяки чому вони мають однаковий металічний блиск.
- Центральний елемент: На лицьовій стороні обох монет крупно викарбувано цифру "5", що займає центральне місце в композиції.
Основні відмінності
Попри візуальну схожість "на дотик", при детальному розгляді монети абсолютно різні:
- Аверс та портрети: На українській монеті у 5 гривень зображено гетьмана Богдана Хмельницького. На ізраїльських 5 шекелях портретів немає – там зображено елемент стародавньої колони (капітель) та капітелій епохи Першого Храму.
- Мова та шрифти: На гривні написи виконані кирилицею ("УКРАЇНА", "ГРИВЕНЬ"), а на шекелях використано іврит, арабську в’язь та англійську мову (ISRAEL).
- Геральдика: На 5 гривнях викарбувано малий Державний Герб України (Тризуб), а на 5 шекелях – офіційна емблема Держави Ізраїль (менара в обрамленні оливкових гілок).
- Курс: На цю мить 5 шекелів – це понад 70 грн.
У мережі "зради" не побачили, зазначивши, що у світі існує повно монет, які схожі одна на одну. Додамо, що 5-гривневі монети з’явилися у 2019 році, а 5 шекелів – у 1990 році.
"Через 7 років як запровадили монету, це тільки помітили?"
"Я не здивований"
"Я Богдан, я не здивувався"
"Візьміть будь-які монети будь-якої країни, всі між собою схожі"
"І що?"
"П’ять англійських фунтів такі самі, і що тепер?"
Нагадаємо, стара монета номіналом 1 гривня 1992 може бути не просто сувеніром. Насправді ціна "правильної" монети може починатися від 120 тисяч гривень.