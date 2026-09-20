Україна переходить на шекелі? Українці виявили дивну "зраду" (відео)

Чому монети схожі ніхто напевно сказати не може

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В Інтернеті знову знайшли привід для бурхливих обговорень. Цього разу причиною суперечок стала зовнішня схожість грошових знаків двох країн — України та Ізраїлю.

Користувачка Alexandra Lashkevich опублікувала короткий ролик, у якому наочно порівняла монету номіналом 5 українських гривень та 5 ізраїльських шекелів. Відео швидко завірусилося у мережі.

"Що тут думати? Богдан би здивувався", — зазначила Alexandra.

5 шекелів та 5 гривень/Фото: threads.com/@kyiv_topnews

У чому схожість?

На перший погляд, монети справді легко переплутати.

Форма та розмір: Обидві монети мають однакову правильну круглу форму, майже ідентичний діаметр та схожу товщину.

Обидві монети мають однакову правильну круглу форму, майже ідентичний діаметр та схожу товщину. Колірна гама: І 5 гривень, і 5 шекелів виконані зі сріблястого металу (нікелевий сплав/сталь), завдяки чому вони мають однаковий металічний блиск.

І 5 гривень, і 5 шекелів виконані зі сріблястого металу (нікелевий сплав/сталь), завдяки чому вони мають однаковий металічний блиск. Центральний елемент: На лицьовій стороні обох монет крупно викарбувано цифру "5", що займає центральне місце в композиції.

Основні відмінності

Попри візуальну схожість "на дотик", при детальному розгляді монети абсолютно різні:

Аверс та портрети: На українській монеті у 5 гривень зображено гетьмана Богдана Хмельницького. На ізраїльських 5 шекелях портретів немає – там зображено елемент стародавньої колони (капітель) та капітелій епохи Першого Храму. Мова та шрифти: На гривні написи виконані кирилицею ("УКРАЇНА", "ГРИВЕНЬ"), а на шекелях використано іврит, арабську в’язь та англійську мову (ISRAEL). Геральдика: На 5 гривнях викарбувано малий Державний Герб України (Тризуб), а на 5 шекелях – офіційна емблема Держави Ізраїль (менара в обрамленні оливкових гілок). Курс: На цю мить 5 шекелів – це понад 70 грн.

У мережі "зради" не побачили, зазначивши, що у світі існує повно монет, які схожі одна на одну. Додамо, що 5-гривневі монети з’явилися у 2019 році, а 5 шекелів – у 1990 році.

"Через 7 років як запровадили монету, це тільки помітили?"

"Я не здивований"

"Я Богдан, я не здивувався"

"Візьміть будь-які монети будь-якої країни, всі між собою схожі"

"І що?"

"П’ять англійських фунтів такі самі, і що тепер?"

Нагадаємо, стара монета номіналом 1 гривня 1992 може бути не просто сувеніром. Насправді ціна "правильної" монети може починатися від 120 тисяч гривень.