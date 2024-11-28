Вітаємо з Днем подяки: барвисті картинки зі святом для близьких

У День подяки люди вітають одне одного листівками

Сьогодні, 27 листопада, в Україні та світі відзначають День подяки. Свято виникло у США і має давні традиції. У цей день люди висловлюють вдячність Богу за врожай, достаток , здоров'я родини та інші блага.

Уперше День подяки відзначили англійські переселенці у 1621 році у Північній Америці. Цьому передувала важка зима — холодна та без їжі, тож частина людей померла. Так, губернатор Вільям Бредфорд встановив свято, аби подякувати Богу за те, що вдалося пережити складний час.

Перший президент США Джордж Вашингтон у 1789 році ствердив, що День подяки — це національна подія. Тоді його відзначали 26 листопада. А на державному рівні свято затвердив президент Авраам Лінкольн. Також він встановив його вихідним днем.

А от святкувати День подяки в останній четвер листопада вирішили у ХІХ столітті. Невдовзі свято почали відзначати в Нідерландах, Японії, Індії та Канаді. У День подяки люди збираються у родинному колі та дякують Богу за все. Атрибутом свята є фарширована індичка, тому що, за переказами, у перший День подяки колоністи частувалися саме таким м'ясом. Тому індичка стала головною стравою свята.

"Телеграф" підготував тематичні картинки до Дня подяки. Надсилайте їх рідним, близьким, друзям і знайомим і подякуйте їм, що вони є у вашому житті.

Картинки з Днем подяки 2025

Картинка з мережі

Картинка "ТСН"

Картинка "ТСН"

Картинка "Люкс ФМ"

Картинка "Факти"

Картинка "Охорона праці"

Картинка art.shop

Раніше "Телеграф" розповідав, яким є головний символ 2026. Дізнайтеся, кому пощастить найбільше у новому році.