Поздравляем с Днем благодарения: красочные картинки с праздником для близких

В День благодарения люди поздравляют друг друга открытками

Сегодня, 27 ноября, в Украине и мире отмечают День благодарения. Праздник возник в США и имеет давние традиции. В этот день люди выражают благодарность Богу за урожай, достаток, здоровье семьи и другие блага.

В первый раз День благодарения отметили английские переселенцы в 1621 году в Северной Америке. Этому предшествовала тяжелая зима — холодная и без еды, так что часть людей умерла. Так, губернатор Уильям Брэдфорд установил праздник, чтобы поблагодарить Бога за то, что удалось пережить сложное время.

Первый президент США Джордж Вашингтон в 1789 году утвердил, что День благодарения – это национальное событие. Тогда его отмечали 26 ноября. А на государственном уровне праздник утвердил президент Авраам Линкольн. Также он установил его выходным днем.

А вот праздновать День благодарения в последний четверг ноября решили в XIX веке. Вскоре праздник начали отмечать в Нидерландах, Японии, Индии и Канаде. В День благодарения люди собираются в семейном кругу и благодарят Бога за все. Атрибутом праздника является фаршированная индейка, потому что, по преданию, в первый День благодарения колонисты угощались именно таким мясом. Поэтому индейка стала главным блюдом праздника.

"Телеграф" подготовил тематические картинки ко Дню благодарения. Присылайте их родным, близким, друзьям и знакомым и поблагодарите их, что они есть в вашей жизни.

