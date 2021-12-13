З Днем Андрія Первозванного 2025! Душевні вірші, привітання своїми словами і листівки

Привітати зі святом можна гарними словами або оригінальною листівкою

Православні християни 13 грудня відзначають день пам’яті одного з 12 апостолів Ісуса Христа Андрія Первозванного за старим стилем. Цей апостол отримав прізвисько завдяки тому, що першим був покликаний Ісусом. Це свято у народі називають "Андріїв день", "Андрія", "Андрій Зимовий".

У народі зі святом Андрія Первозванного пов’язують безліч прикмет та звичаїв. Вважається, що цього дня обов’язково треба відвідати церкву та молитися апостолу. Зокрема незаміжні дівчата просять в Андрія сімейного добробуту.

Українці можуть привітати один одного з цим святом гарними привітаннями у віршах чи прозі, або надіслати гарну листівку.

Вітання з Днем апостола Андрія Первозванного

Нехай принесе Андрій Святий

Здоров’я багато, сили, вдачу,

Наповнить добром світ твій ,

Щоб стало життя світлішим й кращим!

Нехай здійсняться мрії

І все, чого душа бажає!

Нехай будуть гарними дії,

Кохання нехай серце наповняє!

Вшануємо цей день, адже Андрій Первозванний

Якось усім мир подарував довгожданий.

За всі його скорботи, за святу віру

Господь дав йому в руки велику силу.

Розумно недуга могла легко зцілювати,

А до душ із любов’ю, смиренням волати.

Впустіть і ви в своє серце любов,

Вона вам відкриє всі таємниці і знов

До серця шлях прокладе променем добра.

… нехай у ваших помислах панує чистота.

Розвійте сумніви і помоліться,

Повірте щиро та відродіться.

Нехай у день цього святого

З неба прийде до вас благодать.

Серед рідних та близьких

Бажаю її порівну роздать.

Нехай у домі буде мирно

І віра нехай живе,

Нехай допомогу той, кому потрібно

У вас завжди знайде.

І апостол Андрій Первозванний

Нехай чудеса святі творить.

Нехай добра надія

Двері до нього відчинить.

Нехай Андрій Первозванний допомагає Вам у всіх справах. Нехай охороняє та оберігає Вас від усіх негараздів. Бажаю Вам гармонії та усіляких успіхів.

У День Андрія Первозванного нехай до Вас прийдуть мир, любов та благополуччя. Нехай святий завжди захищає Вас і приносить у Вашу оселю щастя та гармонію.

У День Андрія Первозванного бажаю здобути спокій та гармонію, дійти згоди з собою та здобути щастя! Нехай святий веде Вас за руку вірним шляхом і допомагає уникнути невірних рішень.

