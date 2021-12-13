С Днем Андрея Первозванного 2025! Душевные стихи, поздравления своими словами и открытки

Поздравить с праздником можно красивыми словами либо оригинальной открыткой

Православные христиане 13 декабря отмечают день памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа Андрея Первозванного по старому стилю. Этот апостол получил прозвище благодаря тому, что первым был призван Иисусом. Этот праздник в народе называют "Андреев день", "Андрея", "Андрей Зимний".

В народе с праздником Андрея Первозванного связывают множество примет и обычаев. Считается, что в этот день обязательно нужно посетить церковь и молиться апостолу. В частности, незамужние девушки просят у Андрея семейного благополучия.

Украинцы могут поздравить друг друга с этим праздником красивыми поздравлениями в стихах или прозе, либо отправить красивую открытку.

Поздравления с Днем апостола Андрея Первозванного

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный

Однажды всем свет подарил долгожданный.

За все его скорби, за веру святую

Дал в руки Господь ему силу большую.

Разумно недуг мог легко исцелять,

А к душам с любовью, смиреньем взывать.

Впустите и вы в свое сердце любовь,

Она вам откроет все тайны и вновь

К сердцам путь проложит лучом доброты.

… пусть будут все помыслы ваши чисты.

Развейте сомнения и помолитесь,

Уверуйте искренне и возродитесь.

Пусть в день этого святого

С небес придет вам благодать.

Среди родных и близких

Желаю ее поровну раздать.

Пусть в доме будет мирно

И вера пусть живет,

Пусть помощи просящий

У вас ее всегда найдет.

И апостол Андрей Первозванный

Пусть чудеса святые творит.

Пусть добрая надежда

Двери к нему отворит.

Пусть Андрей Первозванный помогает Вам во всех делах. Пусть охраняет и оберегает Вас от всех ненастий. Желаю Вам гармонии и всевозможных успехов.

В День Андрея Первозванного пусть к Вам придет мир, любовь и благополучие. Пусть святой всегда защищает Вас и приносит в Ваш дом счастье и гармонию.

В День Андрея Первозванного желаю обрести покой и гармонию, прийти к согласию с собой и обрести счастье! Пусть святой ведет Вас за руку по верному пути и помогает избежать неверных решений.

