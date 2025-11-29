День Андрія Первозванного 2025. Коли відзначається і що не можна робити в особливе свято

Легенда свідчить, що він благословив землю, де пізніше з’явився Київ

Найближчим часом, за церковним календарем, православні та греко-католики вшановують святого апостола Андрія Первозванного — рідного брата апостола Петра. Прізвище Первозванний він отримав тому, що першим відгукнувся на заклик Ісуса Христа. У народній традиції це свято відоме як "Андріїв день", "Андрія" або "Андрій Зимовий".

Це свято пов’язане з апостолом Андрієм Первозванним — першим учнем, який, за переказами, пішов за Христом. Він залишався поруч зі Спасителем до самої страти, був свідком Його Воскресіння та Вознесіння.

У "Повісті минулих літ" Андрія Первозванного називають засновником християнства на землях України. Згідно з легендою, він благословив місце, де згодом виник Київ, передбачивши його майбутню велич. Тому у православній традиції апостол Андрій посідає особливе, почесне місце.

Андрій Первозванний — дати по-новому і по-старому

В Україні свято на честь Андрія Первозванного відзначають двічі — за новим та старим стилем. Так, у 2025 році християни східного обряду вшановують святого за новоюліанським календарем у неділю, 30 листопада. Православні віряни, які продовжують наслідувати юліанське числення, — 13 грудня.

Свято на честь апостола Андрія Первозванного — слушна нагода помолитися. Святий вшановується як захисник добрих справ, тому цей день особливо підходить для благодійності.

Фото: freepik

Що не можна робити у свято

Сварки, образи і скандали цього дня здатні надовго принести невдачі та розлад у родині.

Потрібно утриматися від тяжкої фізичної роботи. Особливо не можна шити, вишивати чи прясти – це може притягнути неприємності.

Відмова від добрих справ може призвести до бід чи закрити шляхи до власного добробуту.

Оскільки свято припадає на Різдвяний піст 2025, страви в цей період мають бути пісними.