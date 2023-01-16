Іменини Тетяни у 2025 році: всі дні, коли Таня святкує День ангела

Напевно, у кожного є знайома Таня

Ім’я Тетяна — одне з найпопулярніших в Україні та зустрічається і в багатьох інших країнах світу. "Телеграф" розібрався, що означає це ім’я, і коли всі іменини Тетяни у році.

Значення імені Тетяна

Є дві версії походження імені — згідно з однією, ім’я Тетяна є жіночою версією римського імені Татій. За іншою версією, ім’я походить із давньогрецької мови та перекладається як "засновниця".

Ім’я найбільш популярне у східній Європі, при цьому зустрічаються форми Таня, Танечка, Татіана, Тетяна, Тана, Таті.

Серед відомих українок з цим ім’ям варті згадки співачка Тіна Кароль (справжнє ім’я якої Тетяна Ліберман), співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), солістка гурту Jinjer Тетяна Шмайлюк, тенісистка Тетяна Перебийніс, гімнастка Тетяна Гуцу, ресторатор Тетяна Литвинова, екс-нардеп Тетяна Чорновол.

Коли День ангела Тетяни?

Розібралися, в які дні Таня відзначає іменини протягом року за церковним православним календарем:

25 січня, — мучениця дияконеса Татіана Римська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому настійно не рекомендується дарувати свічки людям, — це може спричинити лихо.