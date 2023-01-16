Именины Татьяны в 2025 году: все дни, когда Таня празднует День ангела

Наверное, у каждого есть знакомая Таня

Имя Татьяна, — одно из самых популярных в Украине и встречается также и во многих других странах мира. "Телеграф" разобрался, что значит это имя, и когда все именины Татьяны в году.

Значение имени Татьяна

Есть две версии происхождения имени, — согласно одной, имя Татьяна является женской версией римского имени Татий. По другой версии, имя произошло из древнегреческого языка и переводится как "основательница".

Имя более всего популярно в восточной Европе, при этом, встречаются формы Таня, Танечка, Татиана, Тетяна, Тана, Тати.

Среди известных украинок с этим именем достойны упоминания певица Тина Кароль (настоящее имя которой Татьяна Либерман), певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), солистка группы Jinjer Татьяна Шмайлюк, теннисистка Татьяна Перебийнис, гимнастка Татьяна Гуцу, ресторатор Татьяна Литвинова, экс-нардеп Татьяна Черновол.

Когда День ангела Татьяны?

Разобрались, в какие дни Таня отмечает именины в течение года по церковному православному календарю:

12 января, — мученица диакониса Татиана Римская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему настоятельно не рекомендуется дарить свечи людям, — это может навлечь беду.