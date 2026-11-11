Що означають цифри на яйцях: як читати маркування

Згідно з нормами строк мінімальної придатності яєць не повинен перевищувати 28 днів із дати знесення

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У європейській системі маркування код на яєчній шкаралупі повідомляє, в яких умовах утримували курей-несучок. Водночас в Україні цифри у звичних позначеннях можуть вказувати на вагову категорію, тому значення маркування залежить від використовуваної системи.

Значення позначень пояснює molbuk. Крім цифрового коду, на упаковці трапляється літера А – вона позначає свіжі яйця, що відповідають стандартам якості.

Як код пов’язаний з умовами утримання курей

Цифра 0 означає органічне виробництво. Таких курей утримують відповідно до вимог органічного господарства: птиці отримують органічний корм і мають доступ до відкритого простору.

Цифра 1 вказує на вільний вигул. Кури можуть перебувати у приміщенні, але також мають можливість виходити на відкриті майданчики.

За вільного вигулу кури можуть виходити з приміщення на відкритий майданчик Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Код 2 позначає підлогове утримання. Птахи вільно переміщуються всередині пташника, без кліток, однак доступу на вулицю не мають.

Цифра 3 стосується кліткового утримання. У цій системі використовують спеціальні вдосконалені клітки, які відповідають встановленим вимогам до площі й обладнання.

Що означають літери та вагові категорії

Розмір яйця на європейській упаковці позначають латинськими літерами. Категорія S – маленькі яйця вагою менш як 53 грами, M – середні, від 53 до 63 грамів.

Позначення L використовують для великих яєць вагою від 63 до 73 грамів. XL – дуже великі яйця, від 73 грамів. Ці літери допомагають визначити розмір продукту під час вибору упаковки.

Окреме позначення на упаковці – дата мінімального терміну придатності. Її відраховують від дати знесення яйця, тому під час купівлі важливо дивитися і на цей термін.

В українському маркуванні використовують літери "Д" і "С": перша означає дієтичні яйця, друга – столові. Щоб правильно прочитати позначення, варто враховувати пояснення на упаковці та маркування на самій шкаралупі.

Категорія яєць/Інфографіка ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому одні варені яйця чистяться за секунду, а інші ні. На це впливають вік яйця та спосіб приготування.