Іменини Арсенія у 2025 році: всі дні, коли Арсеній святкує День ангела

Є кілька версій про те, звідки взялися імена Арсен та Арсеній

Арсеній чи Арсен — дуже рідкісне, але гарне чоловіче ім’я. "Телеграф" вирішив розібратися, що воно означає і коли всі іменини Арсенія протягом року.

Значення імені Арсен

Багато хто вважає, що ім’я Арсен — скорочення від імені Арсеній.

Однак більшість версій сходяться на тому, що першим з’явилося саме ім’я Арсен, яке було як у грецькій мові (перекладається як "зрілий", "мужній"), так і в вірменській (перекладається як "лелека" або "шляхетний воїн").

Арсеній, — похідне від імені Арсен, проте обидва імені існують вже як цілком самостійні.

Серед відомих Арсеніїв в Україні можна згадати таких осіб як політик Арсеній Яценюк, музикант Арсен Мірзоян, історик Арсен Зінченко, діяч мистецтв Арсеній Котляревський, ексголова МВС Арсен Аваков.

Коли День ангела Арсенія?

Носії імені Арсеній святкують свої іменини декілька разів на рік. Перерахуємо Дні ангела Арсенія за церковним православним календарем:

19 січня, — архієпископ Арсеній Керкирський;

28 лютого, — митрополіт Арсеній Ростовський;

2 березня, — єпископ Арсеній Тверський;

8 травня, — преподобний Арсеній Великий;

10 травня, 28 серпня, — Арсеній Печерський, Працелюбний;

28 жовтня, — архієпископ Арсеній І Сербський;

13 грудня, — ігумен Арсеній Латрійський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки краще не варто дарувати чоловікам на свята, — є на вигляд звичайні речі, які можуть накликати лихо.