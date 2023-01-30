Именины Арсения в 2025 году: все дни, когда Арсений празднует День ангела

Есть несколько версий о том, откуда взялись имена Арсен и Арсений

Арсений или Арсен, — очень редкое, но красивое мужское имя. "Телеграф" решил разобраться, что оно значит и когда все именины Арсения в году.

Значение имени Арсений

Многие считают, что имя Арсен, — сокращение от имени Арсений.

Однако большинство версий сходятся на том, что первым появилось именно имя Арсен, которое было как в греческом языке (переводится как "зрелый", "мужественный"), так и в армянском (переводится как "аист" или "благородный воин").

Арсений, — производное от имени Арсен, однако оба имени существуют уже как вполне самостоятельные.

Среди известных Арсениев в Украине можно вспомнить такие личности как политик Арсений Яценюк, музыкант Арсен Мирзоян, историк Арсен Зинченко, деятель искусств Арсений Котляревский, экс-глава МВД Арсен Аваков.

Когда День ангела Арсения?

Носители имени Арсений празднуют свои именины несколько раз в году. Перечислим Дни ангела Арсения по церковному православному календарю:

19 января, – архиепископ Арсений Керкирский;

28 февраля, – митрополит Арсений Ростовский;

2 марта – епископ Арсений Тверской;

8 мая, – преподобный Арсений Великий;

10 мая, 28 августа, – Арсений Печерский, Трудолюбивый;

28 октября, – архиепископ Арсений I Сербский;

13 декабря, – игумен Арсений Латрийский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки лучше не стоит дарить мужчинам на праздники, — есть с виду безобидные вещи, которые могут накликать беду.