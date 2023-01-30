Именины Арсения в 2025 году: все дни, когда Арсений празднует День ангела
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Есть несколько версий о том, откуда взялись имена Арсен и Арсений
Арсений или Арсен, — очень редкое, но красивое мужское имя. "Телеграф" решил разобраться, что оно значит и когда все именины Арсения в году.
Значение имени Арсений
Многие считают, что имя Арсен, — сокращение от имени Арсений.
Однако большинство версий сходятся на том, что первым появилось именно имя Арсен, которое было как в греческом языке (переводится как "зрелый", "мужественный"), так и в армянском (переводится как "аист" или "благородный воин").
Арсений, — производное от имени Арсен, однако оба имени существуют уже как вполне самостоятельные.
Среди известных Арсениев в Украине можно вспомнить такие личности как политик Арсений Яценюк, музыкант Арсен Мирзоян, историк Арсен Зинченко, деятель искусств Арсений Котляревский, экс-глава МВД Арсен Аваков.
Когда День ангела Арсения?
Носители имени Арсений празднуют свои именины несколько раз в году. Перечислим Дни ангела Арсения по церковному православному календарю:
- 19 января, – архиепископ Арсений Керкирский;
- 28 февраля, – митрополит Арсений Ростовский;
- 2 марта – епископ Арсений Тверской;
- 8 мая, – преподобный Арсений Великий;
- 10 мая, 28 августа, – Арсений Печерский, Трудолюбивый;
- 28 октября, – архиепископ Арсений I Сербский;
- 13 декабря, – игумен Арсений Латрийский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки лучше не стоит дарить мужчинам на праздники, — есть с виду безобидные вещи, которые могут накликать беду.