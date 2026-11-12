Lidl вів переговори про купівлю АТБ: чим відрізняються мережі та що може змінитися

Вартість українського рітейлера оцінюють у мільярди доларів

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Німецький дискаунтер Lidl обговорював покупку АТБ з березня до липня 2026 року. Домовитися не вдалося, але сторони мають намір повернутись до питання після війни. Серед варіантів розглядали покупку великих магазинів та залучення партнера, який взяв би на себе невеликі торгові точки.

Про переговори розповів Forbes Ukraine співрозмовник із керівництва АТБ, який побажав залишитися анонімним. Цю інформацію підтвердили ще двоє співрозмовників з інвестиційного ринку.

Чому АТБ не продали

Джерела по-різному розповідають, на якому етапі зупинилися переговори, пише Асоціація рітейлерів України з посиланням на Forbes Ukraine. Представник керівництва АТБ каже, що сторони обговорювали можливі формати угоди, але офіційної пропозиції не було. Співрозмовник з інвестиційного ринку стверджує протилежне: пропозиція надійшла, проте вона не влаштувала жодного із трьох співвласників – Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна.

Lidl залучив Deloitte, щоб заздалегідь оцінити фінансові показники української мережі.

"До ретельної перевірки бізнесу справа не дійшла", — розповів Forbes Ukraine співрозмовник з інвестиційного ринку.

Оцінки вартості українського рітейлера дуже різняться – все залежить від того, які фінансові показники враховувати. За даними Forbes Ukraine, у 2025 році виторг АТБ зріс на 18% і склав 294,2 млрд грн з урахуванням ПДВ та акцизів. Без цих податків вона сягнула 247,35 млрд грн.

До мережі входить понад 1300 магазинів. За інформацією джерела видання у керівництві компанії, власники оцінюють операційний бізнес у 8–10 річних EBITDA – прибутки до відрахування відсотків, податків та амортизації.

Згідно з офіційною звітністю "АТБ-Маркет", EBITDA за 2025 рік становила 10,1 млрд грн. Якщо виходити з цього показника, вартість компанії може становити 2–2,5 млрд доларів. З урахуванням інших напрямів бізнесу, у тому числі логістики та виробництва, оцінка помітно вища.

Співрозмовник Forbes Ukraine з керівництва АТБ вважає, що реальна EBITDA може сягати приблизно 770 млн. доларів. Тоді вартість бізнесу оцінюється в 6,1–7,7 млрд. доларів. Це розрахункові оцінки, а чи не узгоджена вартість можливої угоди.

Як влаштовані магазини Lidl

В основі формату Lidl – власні торгові марки та ретельно відібраний асортимент. На своєму офіційному сайті компанія пояснює, що хоче спростити покупцям вибір: замість нескінченного порівняння аналогів пропонує обмежений набір товарів. Поряд із власними марками мережа продає продукцію відомих національних брендів.

Формат Lidl будується на власних марках та ретельно відібраному асортименті

В асортименті є товари не з продуктової категорії. Під маркою PARKSIDE Lidl продає інструменти, садову техніку та приладдя, під CRIVIT – спортивний одяг та спорядження для активного відпочинку. Серед продуктових марок – Vemondo з рослинними альтернативами м’ясу, молочним та рибним продуктам.

Власні марки Lidl охоплюють продукти, інструменти, спортивний одяг та товари для відпочинку. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ще одна частина моделі – додаток Lidl Plus з персональними пропозиціями, цифровими чеками та Lidl Pay. Компанія також розвиває Scan & Go: покупець сканує товари смартфоном під час покупок, складає їх у сумку та оплачує на спеціальній касі, не викладаючи товари повторно.

Lidl Plus доповнює модель мережі персональними пропозиціями та цифровими чеками

Які зміни обговорювали для АТБ

Найконкретніше питання переговорів стосувалося розміру магазинів. Lidl цікавили торгові точки площею 700 кв. м. Сторони обговорювали вихід на ринок із партнером, який взяв би на себе невеликі магазини. У такому разі торгові точки поділили б між двома операторами.

Власні марки допомагають Lidl спростити покупцям

При цьому формати мереж вже близькі. АТБ спочатку орієнтувалася на жорсткий дискаунтер за прикладом Aldi, а потім перейшла до м’якшої моделі Lidl – з широким асортиментом, стандартними магазинами, власною логістикою та виробництвом, пише ZAXID.NET.

Формат Lidl поєднує власні марки із ретельно відібраним асортиментом

Логістика стала окремою темою переговорів: Lidl запропонував АТБ консультаційну допомогу зі складами та організацією постачання. Купівля дала б німецькій компанії доступ до готової інфраструктури в Україні та місцевих постачальників. За оцінкою управляючого директора інвестиційно-банківського департаменту Concorde Capital Ігоря Сотника, це також відкрило б групі Schwarz, якій належить Lidl, можливість постачати українські товари на інші ринки.

Як повідомляв "Телеграф", стартова зарплата касира в Lidl у Польщі становить близько 4200–4600 злотих після сплати податків, а касир АТБ в Україні отримує в середньому близько 27 тисяч гривень на місяць. Порівняння зарплат публікувалося раніше. Ці дані дають лише контекст до новин про переговори Lidl та АТБ: самі по собі зарплати у Польщі та Україні не розкривають умов можливої угоди.