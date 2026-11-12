Коли полетять цивільні літаки: на Заході розкрили план захисту українського неба

Військові 11 країн відпрацьовують майбутню місію на навчаннях у Польщі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Відновлення пасажирських рейсів в Україні союзники пов’язують із припиненням бойових дій і забезпеченням безпеки неба. Для цього планують задіяти авіацію багатонаціональних сил.

Підготовку до майбутнього розгортання відпрацьовують у Польщі з 9 по 22 листопада, повідомляє "Телеграф". Детальніше читайте в матеріалі: "Щоб знову полетіли пасажирські літаки: як війська 11 країн готуються до миру в Україні".

Як відпрацьовують захист повітряного простору

Навчання поблизу польського міста Нова-Демба очолюють Велика Британія та Франція. Разом із ними беруть участь Бельгія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція та Туреччина. Загалом залучено 2800 військовослужбовців, зокрема 300 британських.

Повітряну частину забезпечують винищувачі Typhoon Королівських ВПС і літак-заправник Voyager. Вони відпрацьовують патрулювання та забезпечення безпеки повітряного простору – дії, які мають створити умови для безпечного повернення комерційних рейсів після відкриття українського неба.

Військовослужбовці 7-ї бригади британської армії, відомої як "Щури пустелі", займаються ключовими логістичними операціями. Перевірка перекидання людей і техніки потрібна, щоб підрозділи різних держав могли діяти як єдина сила.

На яких умовах розгорнуть багатонаціональні сили

Британський уряд пояснює, що Багатонаціональні сили для України (MNF-U) розгорнуть на запрошення українського уряду після завершення бойових дій і виконання необхідних політичних і військових умов. Це військовий компонент Коаліції охочих, офіційно створений у січні 2026 року після підписання декларації про наміри лідерами Великої Британії, Франції та України.

Основне завдання сил – відновлення та зміцнення української армії для стримування майбутньої російської агресії. Союзники допомагатимуть із підготовкою бійців, логістикою та роботою з обладнанням, а також проводитимуть спільні тренування з українськими військовими.

На навчаннях перевіряють перекидання людей і техніки та взаємодію підрозділів різних країн Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Повітряний компонент Safer Ukrainian Skies передбачає спільну роботу з Повітряними силами України та виконання місій авіацією країн-учасниць. Морський напрям Safer Seas зосередять на протимінних операціях у Чорному морі та безпечному доступі суден до українських портів. Обидва напрями мають допомогти відновленню перевезень та економіки.

Військові зобов’язання в межах MNF-U взяли на себе 24 держави. Командування здійснюють Велика Британія та Франція через спільний оперативний штаб у Парижі, який до кінця 2026 року планують перенести до Великої Британії.

Як Україна готується до повернення рейсів

В Україні Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації та використання повітряного простору до 2030 року і створив Міжвідомчий координаційний центр. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Стратегію реалізують у два етапи: у 2026–2028 та 2029–2030 роках.

"Відновлення цивільної авіації – це не питання одного рішення чи короткого проміжку часу. Насамперед ідеться про безпеку людей, і саме ситуація з безпекою визначатиме можливість відновлення польотів", – заявляв віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Координаційний центр підготує покроковий план відновлення авіасполучення та нову архітектуру безпеки цивільної авіації. Стратегія передбачає модернізацію аеропортів та аеронавігаційної інфраструктури, інтеграцію до Єдиного авіаційного простору Європейського Союзу та поетапне повернення пасажирських і вантажних перевезень.

Як повідомляв "Телеграф", український вантажний Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в аеропорту Тюбу в японському місті Токонаме. Пожежу швидко загасили, постраждалих не було.