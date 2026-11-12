Де в Києві можуть запустити катери: карта потенційних маршрутів

Нові напрямки радять додавати поетапно, але на лівому березі потрібні причали

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Києві пропонують розвивати пасажирські перевезення Дніпром. Першим потенційним маршрутом може стати сполучення між Русанівкою та Поштовою площею, яке дозволить мешканцям лівого берега швидше діставатися Подолу.

Які ще райони столиці можуть отримати річкове сполучення, де облаштовуватимуть причали та скільки часу можна буде заощадити на дорозі — з'ясовував "Телеграф". Більше читайте у матеріалі: Катери замість мостів у Києві: скільки людей насправді перевезуть човни та чим загрожує тривога посеред Дніпра

Які маршрути катерів пропонують у Києві

Першим напрямком, який розробила команда директора ProMobility Дмитра Беспалова, став маршрут Русанівка — Поштова площа. Надалі мережу річкових перевезень пропонують розширювати поступово.

Серед потенційних точок для нових маршрутів:

Березняки — причал біля Дніпровської набережної, 9;

Позняки — затока Берковщина, поблизу River Mall;

Оболонь — наявні причали "Оболонь" та в парку "Наталка".

Де облаштовуватимуть причали

Інфраструктурні можливості правого та лівого берегів відрізняються. На правому березі можна використовувати вже наявні причали, передусім на Поштовій площі.

Натомість на лівому березі нові місця для посадки та висадки пасажирів доведеться будувати.

Мережу річкових перевезень пропонують поступово розширити на Оболонь, Березняки та Позняки Джерело: Колаж ("Телеграф")

Скільки часу можна заощадити

Найбільш відчутною перевага річкового транспорту може бути для мешканців Русанівки, які працюють на Подолі.

За оцінкою 2019 року, катер долатиме відстань між кінцевими зупинками приблизно за 20 хвилин. Для порівняння, поїздка метро або автобусом через міст Патона займає близько 35 хвилин.

Таким чином, річковий маршрут потенційно дозволить заощаджувати близько 15 хвилин на дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Києві можуть запрацювати резервні переправи.