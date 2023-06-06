Іменини Остапа у 2025 році: усі дні, коли Остап святкує День ангела

Багато видатних українців носили це ім’я

Чоловіче ім’я Остап на сьогоднішній день не найпопулярніше, проте красиве і вельми поширене. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Остапа протягом року.

Значення імені Остап

Це ім’я має давньогрецьке походження і з’явилося як народна форма від імені Євстафій, яке перекладається як "твердий", "стійкий", "врівноважений", і є формою імені Євстахій, яке, у свою чергу, перекладається як "родючий", "квітучий" .

Особливо ім’я Остап популярне у південних областях України та в Криму, і станом на 2010 рік це ім’я було одним із 20 найпопулярніших.

Також зустрічаються такі форми імені як Стахій, Стахей, Астафій, Остафій. В інших країнах також зустрічаються форми Юстіс, Евстатеос, Астап, Євстаті, Естате.

Серед відомих носіїв цього імені варто згадати такі особистості як Остап Вишня (псевдонім письменника Павла Губенка), актор та народний артист Остап Ступка, бандурист та народний артист Остап Стахов, політик Остап Семерак, письменники Остап Дроздов та Остап Соколюк, тощо. Також у романах "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" Ільфа та Петрова був персонаж Остап Бендер, а в повісті Гоголя "Тарас Бульба", — Остап Бульбенко.

Прийнято вважати, що носії імені Остап зазвичай цілеспрямовані, важко сходяться з людьми, віддаючи перевагу перевіреним друзям, люблять подорожувати далекими країнами, читати, будують блискучу кар’єру і міцну родину.

Коли День ангела Остапа?

Носії імені Остап святкують іменини дев'ять разів на рік за церковним православним календарем:

4 січня — Євстафій I Сербський;

21 лютого, — святитель Євстафій Антіохійський;

29 березня, — Євстафій Кійський (Віфінський);

14 квітня, — Євстафій Віленський (Литовський);

28 липня, — Євстафій Анкірський;

29 липня, — Євстафій Мцхетський;

20 вересня, — Євстафій Плакіда, Римський;

28 жовтня, — Євстафій Печерський;

20 листопада, — Євстафій Нікейський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні всі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.