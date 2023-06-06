Именины Остапа в 2025 году: все дни, когда Остап празднует День ангела

Много выдающихся украинцев носили это имя

Мужское имя Остап на сегодняшний день не самое популярное, однако все равно красивое и весьма распространенное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Остапа в течение года.

Значение имени Остап

Это имя имеет древнегреческое происхождение и появилось как народная форма от имени Евстафий, которое переводится как "твердостоящий", "стойкий", "уравновешенный", и является формой имени Евстахий, которое, в свою очередь, переводится как "плодородный", "цветущий".

Особенно имя Остап популярно в южных областях Украины и в Крыму, и по состоянию на 2010 год это имя было одним из 20 самых популярных.

Также встречаются такие формы имени как Стахий, Стахей, Астафий, Остафий. В других странах встречаются также формы Юстис, Евстатеос, Астап, Евстати, Эстате.

Среди известных носителей этого имени стоит вспомнить такие личности как Остап Вишня (псевдоним писателя Павла Губенко), актер и народный артист Остап Ступка, бандурист и народный артист Остап Стахов, политик Остап Семерак, писатели Остап Дроздов и Остап Соколюк и многие другие. Также в романах "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова был персонаж Остап Бендер, а в повести Гоголя "Тарас Бульба", — Остап Бульбенко.

Принято считать, что носители имени Остап обычно целеустремленные, тяжело сходятся с людьми, предпочитают проверенных друзей, любят путешествовать по дальним странам, читать, строят блестящую карьеру и крепкую семью.

Когда День ангела Остапа?

Носители имени Остап празднуют именины более десятка раз в году по церковному православному календарю:

4 января — Евстафий I Сербский;

21 февраля, — святитель Евстафий Антиохийский;

29 марта, — Евстафий Кийский (Вифинский);

14 апреля, — Евстафий Виленский (Литовский);

28 июля, — Евстафий Анкирский;

29 июля, — Евстафий Мцхетский;

20 сентября, — Евстафий Плакида, Римский;

28 октября, — Евстафий Печерский;

20 ноября, — Евстафий Никейский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.