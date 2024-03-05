День Конона Городника: що точно не можна робити сьогодні 5 березня

Сьогодні у православне свято не можна займатися рукоділлям та покупками

Православна церква цього вівторка, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого мученика Конона Мандонського. У народному календарі відзначається свято — Конон Городник.

Про його життя мало відомо. За легендою, він народився III столітті і все своє життя провів у памфілійському місті Мандоні, займаючись городництвом. Його пам’ятали як добру та милосердну людину, завжди готову прийти на допомогу. Присвятив своє життя Конон турботі не лише за рослинами, а й тваринами. У православній церкві святий вважається покровителем городників, садівників та фермерів.

Конон присвятив себе християнській вірі та загинув за неї. За часів імператора-язичника Декія Конона представили на суд, де чоловіка змушували зректися віри. Через відмову мученикові вбили цвяхи в ноги і повели перед колісницею. Так він і йшов, доки не впав через виснаження і не помер.

День Конона Городника покликаний зміцнити зв’язок людини з природою та її циклами, нагадуючи нам про важливість дбайливого ставлення до довкілля. Ми залежимо від природи, яка відіграє ключову роль у нашому житті.

Традиції та прикмети на 5 березня

Цей день має особливе значення для сільського господарства та землеробства. 5 березня можна побажати успіхів у посіві та врожаї, а також попросити захисту у святого Конона для своїх тварин та рослин.

Зараз ідеальний час для замочування насіння капусти та помідорів перед висадкою у парники. За старих часів використовували для цього талу снігову воду.

Ранковий мороз ослаб — після цього свята ранкових заморозків має статися ще 40.

Якщо стоїть ясна та тепла погода, то наступного літа не буде граду.

Чхнути поспіль тричі — будеш щасливим.

Якщо миші бігають у будинку та на полях, то передбачали неврожайний рік.

Прилетіли граки до 5 березня, то вже за 20 днів треба розпочинати посівні роботи.

Якщо прилетіли трясогузки до 5 березня, це вказувало на теплу весну.

Якщо Місяць стоїть у синьому серпанку, то чекали негоду.

Якщо в лісі почали цвісти первоцвіти – можна починати оранку.

Що не можна робити 5 березня

Брати в руки граблі та вила – хліб улітку поб’є градом.

Працювати з деревом — незабаром можна втратити одного зі своїх родичів.

Займатися рукоділлям — до хати постукає погана звістка.

Ледарювати — святий Конон нашле на господарство біди: поганий урожай, захворювання птиці та тварин, поломка інструментів.

Займатися покупками — куплені речі принесуть у дім нещастя та проблеми.

У кого іменини 5 березня

З іменинами вітають носіїв імен: Феодор, Адріан, Давид, Костянтин, Іван, Іраїда, Марк, Кирило, Раїса та Микола.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

5 березня у світі та в Україні відзначають Всесвітній день енергоефективності, День вимкнених гаджетів, День роздвоєння особистості (День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості), День народження степлера, Європейський день геодезії та геоінформації.

Раніше ми писали, що незабаром українці відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят. Дізнайтесь, коли у 2024 році в Україні святкується Великдень. Перед ним християни повинні дотриматися Великого посту 2024.