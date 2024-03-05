День Конона Огородника: что точно нельзя делать сегодня 5 марта

Сегодня в православный праздник нельзя заниматься рукоделием и покупками

Православная церковь в этот вторник, согласно новому церковному календарю, почитают память святого мученика Конона Мандонского. В народном календаре отмечается праздник — Конон Огородник.

О его жизни мало известно. По легенде, он родился в III веке и всю свою жизнь провел в памфилийском городе Мандоне, занимаясь огородничеством. Его помнили как доброго и милосердного человека, всегда готового прийти на помощь. Посвятил свою жизнь Конон заботе не только о растениях, но и животных. В православной церкви святой считается покровителем огородников, садоводов и фермеров.

Конон посвятил себя христианской вере и погиб за нее. Во времена императора-язычника Декия Конона представили на суд, где мужчину заставляли отречься от веры. Из-за отказа мученику вбили гвозди в ноги и повели перед колесницей. Так он и шел, пока не упал из-за истощения и не умер.

День Конона Огородника призван укрепить связь человека с природой и ее циклами, напоминая нам о важности бережного отношения к окружающей среде. Мы зависим от природы, которая играет ключевую роль в нашей жизни.

Традиции и приметы на 5 марта

Этот день имеет особое значение для сельского хозяйства и земледелия. 5 марта можно пожелать удачи в посеве и урожае, а также попросить защиты у святого Конона для своих животных и растений.

Сейчас идеальное время для замачивания семян капусты и помидоров перед высадкой в парники. В старину использовали для этого талую снеговую воду.

Утренний мороз ослабел — после этого праздника утренних заморозков должно случиться еще 40.

Если стоит ясная и теплая погода, то предстоящим летом не будет града.

Чихнуть подряд три раза — будешь счастливым.

Если мыши бегают в доме и на полях, то предсказали неурожайный год.

Прилетели грачи к 5 марта, то уже через 20 дней нужно начинать посевные работы.

Если прилетели трясогузки к 5 марта, то это указывало на теплую весну.

Если Луна стоит в синей дымке, то ждали ненастье.

Если в лесу начали цвести первоцветы — можно начинать вспашку.

Что нельзя делать 5 марта

Брать в руки грабли и вилы – хлеб летом побьет градом.

Работать с деревом — в скором времени можно потерять одного из своих родственников.

Рукодельничать — в дом постучится плохая весть.

Бездельничать — святой Конон нашлет на хозяйство лентяя беды: плохой урожай, заболевание птицы и животных, поломка инструментов.

Заниматься покупками — купленные вещи принесут в дом несчастья и проблемы.

У кого именины 5 марта

С именинами поздравляют носителей имен: Феодор, Адриан, Давид, Константин, Иван, Ираида, Марк, Кирилл, Раиса и Николай.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

5 марта в мире и в Украине отмечают Всемирный день энергоэффективности, День выключенных гаджетов, День раздвоения личности (День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности), День рождения степлера, Европейский день геодезии и геоинформации.

Ранее мы писали, что скоро украинцы будут отмечать один из самых больших религиозных праздников. Узнайте, когда в 2024 году в Украине празднуется Пасха. Перед ним христиане должны соблюсти Великий пост 2024.