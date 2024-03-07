День Павла Крапельника: що суворо не можна робити сьогодні 7 березня

У Павлів день сьогодні не можна заздрити та займатися рослинами

Цього четверга, 7 березня, християни за новим церковним календарем (20 березня за старим стилем) відзначають пам’ять преподобного Павла Препростого, який у народі відомий як Павло Крапельник чи Павлів день.

Преподобний Павло жив у IV столітті. Його прозвали Препростим за його простоту та доброту. Він був одружений, але після того, як дізнався про невірність дружини, він вирішив залишити її та вирушив у пустелю до преподобного Антонія Великого.

Спочатку Антоній сумнівався, що його гість, попри свій вік (Павлу було 60 років), зможе витримати труднощі пустельницького життя. Однак після проходження складних випробувань — стояння біля келії преподобного Антонія протягом трьох днів, суворого посту та нічних пильнувань — святий Павло довів щирість своїх намірів і заслужив право жити в окремій келії. Винагородою за свій подвиг преподобний отримав від Бога дар вигнання бісів та прозорливості, передбачення майбутнього.

Традиції та прикмети на 7 березня

З 7 березня настає період зміни сезонів, який проявляється у рясній відлизі, потоках снігу, що розтанув, і звучанні крапель. Тому і святого Павла, який вшановується церквою цього дня, наші пращури назвали "Крапельником". З дахів сьогодні зриваються великі шари снігу, величезні бурульки чи шматки льоду.

Дню Павла Крапельника особливо приділяли увагу неодружені парубки та незаміжні дівчата. Вважалося, що любовні союзи, що розпочалися 7 березня, будуть міцними та щасливими. Сновидінням цього дня також приділяли особливу увагу, вважаючи, що вони обов’язково здійсняться.

Похмура погода на ніч – обов’язково буде завтра заморозок.

Якщо йде сніг 7 березня, то очікується багатий урожай пшениці, фруктів та овочів.

Південний вітер і дзвінка крапель – літо буде спекотним із великою кількістю гроз.

Дикі качки чистять пір’їни – погода погіршиться.

Сова кричить – до похолодання.

Журавлі прилетіли – весна буде ранньою.

Хмари пливуть високо та швидко – на хорошу погоду.

Завірюха – до гарного врожаю.

Дощ – до ранньої весни.

Сильний вітер – вітряно буде найближчі два тижні.

Що не можна робити 7 березня

Жінкам займатися рослинами – до поганого врожаю.

Лаятися та засуджувати інших людей – можуть початися неприємності.

Заздрити — можна залучити смуток та проблеми.

У кого іменини 7 березня

Цього дня іменини святкують Анна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Ксенія, Лаврентій, Марія, Надія, Микола, Павло.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні 7 березня в Україні та світі відзначають День народження телефонного апарату, День теплої ковдри, День сухих сніданків, День прогулювання уроків, День енергії рослин, День тюльпанів.

У США відзначаються такі незвичайні свята, як День "корони" зі свинячих ребер (National Crown Roast of Pork Day) та День, коли ти будеш почутий (National Be Heard Day). У Великій Британії та Ірландії — День книги (World Book Day), а в Канаді — День Олександра Грема Белла (Alexander Graham Bell Day).

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