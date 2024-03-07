День Павла Капельника: что строго нельзя делать сегодня 7 марта

В Павлов день сегодня нельзя завидовать и заниматься растениями

В этот четверг, 7 марта, христиане за новым церковным календарем (20 марта по старому стилю) отмечают память преподобного Павла Препростого, который в народе известен как Павел Капельник или Павлов день.

Преподобный Павел жил в IV веке. Его прозвали Препростым за его простоту и доброту. Он был женат, но после того как узнал о неверности супруги, он решил оставить ее и отправился в пустыню к преподобному Антонию Великому.

Сначала Антоний сомневался, что его гость, несмотря на свой возраст (Павлу было 60 лет), сможет выдержать трудности отшельнической жизни. Однако после прохождения сложных испытаний — стояния у кельи преподобного Антония в течение трех дней, строгого поста и ночных бдений — святой Павел доказал искренность своих намерений и заслужил право жить в отдельной келье. Вознаграждением за свой подвиг преподобный получил от Бога дар изгнания бесов и прозорливости, предвидения будущего.

Традиции и приметы на 7 марта

С 7 марта наступает период смены сезонов, который проявляется в обильной оттепели, потоках растаявшего снега и звучании капель. Поэтому и святого Павла, который почитается церковью в этот день, наши предки назвали "Капельником". С крыш сегодня срываются крупные слои снега, огромные сосульки или куски льда.

Дню Павла Капельника особенно уделяли внимание неженатые парни и незамужние девушки. Считалось, что любовные союзы, начавшиеся 7 марта, будут крепкими и счастливыми. Сновидениям в этот день также уделяли особое внимание, полагая, что они обязательно сбудутся.

Пасмурная погода к ночи – обязательно будет завтра заморозок.

Если идет снег 7 марта, значит ожидается богатый урожай пшеницы, фруктов и овощей.

Южный ветер и звонкая капель – лето будет жарким с большим количеством гроз.

Дикие утки чистят перышки – погода ухудшится.

Сова кричит – к похолоданию.

Журавли прилетели – весна будет ранней.

Облака плывут высоко и быстро – к хорошей погоде.

Метель – к хорошему урожаю.

Дождь – к ранней весне.

Сильный ветер – ветрено будет ближайшие две недели.

Что нельзя делать 7 марта

Женщинам заниматься растениями — к плохому урожаю.

Ругаться и осуждать других людей – могут начаться неприятности.

Завидовать — можно привлечь грусть и проблемы.

У кого именины 7 марта

В этот день именины празднуют Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Ксения, Лаврентий, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня 7 марта в Украине и в мире отмечают День рождения телефонного аппарата, День теплого одеяла, День сухих завтраков, День прогуливания уроков, День энергии растений, День тюльпанов.

В США отмечаются такие необычные праздники, как День "короны" из свиных ребер (National Crown Roast of Pork Day) и День, когда ты будешь услышан (National Be Heard Day). В Великобритании и Ирландии — День книги (World Book Day), а в Канаде — День Александра Грэма Белла (Alexander Graham Bell Day).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.

Также мы писали, что скоро украинцы будут отмечать один из самых больших религиозных праздников. Узнайте, когда в 2024 году в Украине празднуется Пасха. Перед ним христиане должны соблюсти Великий пост 2024.