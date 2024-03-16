Юрія Ігната звільнено. За даними "Телеграфу", це не останні кадрові зміни в ЗСУ

У Повітряних силах змінили спікера

Як і попереджав "Телеграф", у Повітряних силах України відбулися зміни, внаслідок яких начальник служби зв’язків із громадськістю Юрій Ігнат залишив посаду.

Як повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук у своєму telegram-каналі, Гнат продовжить роботу на іншому напрямку.

"Дякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме в іншому напрямку не менш успішно", — написав Олещук.

При цьому він не розповів, де саме працюватиме Ігнат і хто замінить його на цій посаді.

За даними "Телеграфа", невдовзі у ЗСУ можуть відбутися відставки ще низки відомих осіб. Наприклад, відставка загрожує пресофіцеру ЗСУ Анатолію Штефану, відомому також як "Штірліц", а також є ймовірність того, що у Військово-морських сил з’явиться новий командувач.

Зазначимо, що масові кадрові зміни до ЗСУ почалися з призначенням 8 лютого головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який почав активно змінювати представників команди Валерія Залужного. До останніх якраз і входить Анатолій Штефан-"Штірліц".