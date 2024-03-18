Замість Ігната: спікером Повітряних сил призначено молодого майора, що про нього відомо (фото)

Повітряні сили озвучили ім’я нового спікера

Майор Ілля Євлаш став новим спікером Повітряних сил ЗСУ. Він обійняв цю посаду замість Юрія Ігната, який пішов у відставку кількома днями раніше.

Як повідомляє пресслужба ПС ЗСУ, нового начальника Служби зв’язків з громадськістю було призначено після отримання відповідного наказу головнокомандувача Олександра Сирського.

Хоча Євлаш і нова людина у Повітряних силах, але має за плечима досвід роботи в пресслужбах військових відомств.

Так до початку вторгнення він працював кореспондентом на каналі "Еспресо", а після мобілізації проходив службу у командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв’язків із громадськістю.

Після цього він очолював службу у зв’язках із громадськістю угруповання сил та засобів оборони міста Києва, а пізніше пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо про звільнення з посади начальника служби зв’язків із громадськістю Юрія Ігната. Він залишиться у складі Повітряних сил, проте працюватиме тепер на іншому напрямку. За даними "Телеграф", це не останні кадрові зміни, найближчим часом може бути ще низка відставок.