Який тип раку може мати Кейт Міддлтон? ЗМІ озвучили припущення лікарів

Лікарі висловлюють різні припущення щодо онкології, діагностованої у Кейт

Нещодавнє повідомлення Кейт Міддлтон про її онкологічну хворобу пояснює те, чому вона протягом тривалого часу була поза увагою громадськості. Проте у багатьох виникло закономірне питання — який вид раку у принцеси Уельської.

Експерти слушно зауважують, що Міддлтон має право на медичну таємницю та не зобов’язана повідомляти деталі свого стану. Проте деякі лікарі поділилися теоріями щодо потенційного походження хвороби, пише Foxnews.

Клінічний професор медицини в медичному центрі Langone при Нью-Йоркському університеті Марк Сігел розповів, що спілкувався з багатьма лікарями-онкологами про можливе походження діагнозу раку у принцеси на основі відомої інформації.

"За словами кількох провідних онкологів, з якими я спілкувався, у неї, ймовірно, або ранній рак товстої кишки, який був видалений та вилікований хірургічним шляхом, або ранній рак яєчників, матки чи шийки матки, який був виявлений випадково", — повідомив лікар.

Раніше повідомлялося, що Міддлтон має хворобу Крона, яка є хронічним запальним захворюванням кишечника, що вражає слизову оболонку травного тракту.

"Запальні захворювання кишечника значно підвищують ризик розвитку раку товстої або кишкової кишки", – додав Сігел.

Лікар також висловився про операцію, яку Кейт перенесла на черевній порожнині. "Їй могли зробити операцію на кишківнику через хворобу Крона, і вони пізніше виявили це через патологію", — припустив Сігел, підкресливши, що професійне припущення засноване на багаторічному досвіді.

Кейт хворіє на рак

Він додав, що така операція також пояснює тривалий час для відновлення організму. За словами Сігела, хіміотерапія раку товстої або кишкової кишки включала б оксиплатин (внутрішньовенно) і кселоду (перорально) протягом кількох тижнів.

Лікарі також вважають, що міг бути виявлений гінекологічний рак. Сігел зазначив, що кісти яєчників можна побачити на звичайній візуалізації та видалити лапароскопічно, а діагноз раку часто діагностують пізніше.

Він також уточнив, що хіміотерапія, яку призначають на ранній стадії раку товстої кишки, зазвичай не викликає втрату волосся. Він додав, що який би тип раку не був у принцеси, він сподівається, що прогноз буде сприятливим.

"На жаль, я діагностував багато випадків раку, але все більше і більше пацієнтів виліковувались досить рано", — розповів Сігел, висловивши віру в те, що Кейт швидко зможе подолати підступну хворобу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з британської королівської родини хворів на рак. Онкологічні хвороби переслідують королівську родину.