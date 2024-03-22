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Сімейна хвороба? Хто, крім Кейт Міддлтон, з британської королівської родини хворів на рак (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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У Кейт діагностували рак Новина оновлена 22 березня 2024, 22:46
У Кейт діагностували рак. Фото Getty Images

Рак переслідує британську королівську родину

Велику Британію потрясла новина про онкологію, яку виявили у дружини принца Вільяма – Кейт Міддлтон. Наразі 42-річна знаменитість перебуває на ранньому етапі лікування та вірить в перемогу над важкою хворобою.

Рак переслідує британську королівську родину. Зокрема у Чарльза III спочатку лікували збільшення простати, а згодом діагностували рак, монарх перебуває у Сандрінгамі через причину того ж діагнозу.

Чарльз III
Монарх Чарльз III. Фото Getty Images

Відомо, що Чарльз III відклав свої публічні обов'язки та зайнявся ретельним лікуванням. Варто згадати і те, що дехто вже встиг "поховати" Чарльза III, поширюючи фейкову інформацію. Зокрема 18 березня, у ЗМІ повідомили про смерть короля Великої Британії.

Єлизавета ІІ

Чарльз III, Єлизавета II
Єлизавета II також перенесла важку хворобу. Фото Getty Images

Відомо, що в королівській родині багато хто зіткнувся з підступністю онкології. Зокрема королева Єлизавета ІІ, яка померла у віці 96 років. Спочатку вважалося, що мати Чарльза III померла від старості. Проте королівський біограф Джайлз Брандрету своїй книзі "Елізабет: Інтимний портрет" писав, що в неї, імовірно, був рак кісткового мозку.

Георг VI

Георг VI, Єлизавета II
Георг VI разом з Єлизаветою ІІ. Фото Getty Images

Дідо Чарльза ІІІ — Георг VI – помер від раку легенів у віці 56 років. Монарх був затятим курцем, а також пережив чимало стресових ситуацій під час війни. Після його смерті на престол зійшла Єлизавета ІІ у 25-річному віці.

Едуард VIII

Едуард VIII
Едуард VIII помер від раку гортані. Фото Getty Images

Дядько Єлизавети ІІ, який також мав шкідливі звички, помер від раку гортані за день до свого 78-річчя.

Раніше "Телеграф" писав, що Кейт Міддлтон після загадкового зникнення упіймали біля фермерського магазину. Кейт була у компанії свого чоловіка.

Теги:
#Кейт Міддлтон #Королева Єлизавета #Онкологічні хвороби #Король Чарльз III