Сімейна хвороба? Хто, крім Кейт Міддлтон, з британської королівської родини хворів на рак (фото)

Рак переслідує британську королівську родину

Велику Британію потрясла новина про онкологію, яку виявили у дружини принца Вільяма – Кейт Міддлтон. Наразі 42-річна знаменитість перебуває на ранньому етапі лікування та вірить в перемогу над важкою хворобою.

Рак переслідує британську королівську родину. Зокрема у Чарльза III спочатку лікували збільшення простати, а згодом діагностували рак, монарх перебуває у Сандрінгамі через причину того ж діагнозу.

Монарх Чарльз III. Фото Getty Images

Відомо, що Чарльз III відклав свої публічні обов'язки та зайнявся ретельним лікуванням. Варто згадати і те, що дехто вже встиг "поховати" Чарльза III, поширюючи фейкову інформацію. Зокрема 18 березня, у ЗМІ повідомили про смерть короля Великої Британії.

Єлизавета ІІ

Єлизавета II також перенесла важку хворобу. Фото Getty Images

Відомо, що в королівській родині багато хто зіткнувся з підступністю онкології. Зокрема королева Єлизавета ІІ, яка померла у віці 96 років. Спочатку вважалося, що мати Чарльза III померла від старості. Проте королівський біограф Джайлз Брандрету своїй книзі "Елізабет: Інтимний портрет" писав, що в неї, імовірно, був рак кісткового мозку.

Георг VI

Георг VI разом з Єлизаветою ІІ. Фото Getty Images

Дідо Чарльза ІІІ — Георг VI – помер від раку легенів у віці 56 років. Монарх був затятим курцем, а також пережив чимало стресових ситуацій під час війни. Після його смерті на престол зійшла Єлизавета ІІ у 25-річному віці.

Едуард VIII

Едуард VIII помер від раку гортані. Фото Getty Images

Дядько Єлизавети ІІ, який також мав шкідливі звички, помер від раку гортані за день до свого 78-річчя.

Раніше "Телеграф" писав, що Кейт Міддлтон після загадкового зникнення упіймали біля фермерського магазину. Кейт була у компанії свого чоловіка.