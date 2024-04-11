Що не можна робити сьогодні 11 квітня в Антипів день, щоб не втратити всі гроші

Сьогодні у православне свято християнам не можна лаяти дітей за провини та витрачатися

У четвер, 11 квітня (24 квітня за старим стилем), за церковним новоюліанським календарем православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять священномученика Антипа Пергамського — учня Іоанна Богослова та єпископа Пергамської церкви. У народі відзначається свято "Антип Водогін", а православні віряни та греко-католики продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2024.

У I столітті жив Антип, який проповідував християнство за часів правління імператора Нерона, закликаючи язичників відмовитися від шанування ідолів та вчинення жертвоприношень. За наказом влади Антипа схопили. Його довго піддавали тортурам, а потім кинули в котел із киплячою водою у храмі Артеміди. Згідно з легендою, Антип, здавалося, заснув, і його тіло залишилося неушкодженим. Під прикриттям ночі християни таємно забрали його та поховали.

Святий Антип мав дар зцілення. Мученик був відомий як цілитель і лікар, який міг вилікувати від багатьох хвороб, особливо від зубного болю.

Традиції та прикмети на 11 квітня

У Київській Русі Антип став відомим як Водогін. За легендою, якщо в цей день на водоймах не залишалося льоду, це віщувало багатий урожай.

Оскільки святого вважали цілителем від зубного болю, у цей день для полегшення наші пращури клали на хворий зуб срібну монету. Пізніше монету просвердлювали, пропускали шнурок і вішали на ікону. Вважалося, що після цього обряду біль обов’язково вщухне.

З невеликих хмар збираються великі хмари — незабаром піде злива.

Дощ – улітку буде багато грибів.

Заморозки — до врожаю груздів.

Небо на сході червоне — до вітряного дня.

Сухий день – до поганого врожаю зерна.

Верба розпушилася – заморозки більше не повернуться.

Зіркова ніч та теплий дощ обіцяють добрі врожаї.

Береза дає дуже багато соку – літо буде дощовим.

Ластівки ще не прилетіли — весна холодна та затяжна.

Велика повінь — родючий рік

Річки ще не розкрилися – урожай буде поганим, а літо неблагополучним на погодні умови.

Що не можна робити 11 квітня

Робити погані справи – зло повернеться до людини. Мити вікна — нечиста сила стане у вікна заглядати та підкидати неприємності. Прати дитячі речі — вода може забрати здоров’я дитини. Вагітним рахувати гроші — фінансовий стан погіршиться. Колоти дрова — можна Лісовика роздратувати, який напустить додому диких тварин. Лаяти дітей — ангел-охоронець дитини може покарати батьків. Лаятися членам сім’ї, щоб до дому не увійшла біда та неприємності. Витрачати багато грошей — зменшуватимуться з подвоєною силою. Пити воду з-під крана — можна захворіти.

У кого іменини 11 квітня

У цей день іменини святкують Антип, Яків, Петро, Іван, Микола та Прохор.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

11 квітня в Україні та світі відзначаються свята: Всесвітній день анімешника, Міжнародний день топменеджера, Свято невмілих рук, День трьох драконів, Міжнародний день "Луї Луї" (свято присвячене пісні Louie Louie та її автору — американському співаку Річарду Беррі). Також сьогодні – Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських концтаборів та Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона (World Parkinson’s Day).

Раніше ми писали, які є молитви у Великий піст 2024. У цей період християни просять захисту від пристріту та очищення від гріхів.