Что нельзя делать сегодня 11 апреля в Антипов день, чтобы не потерять все деньги

Сегодня в православный праздник христианам нельзя ругать детей за проступки и тратиться

В четверг, 11 апреля (24 апреля по старому стилю), по церковному новоюлианскому календарю православная и греко-католическая церковь почитает память священномученика Антипа Пергамского — ученика Иоанна Богослова и епископа Пергамской церкви. В народе отмечается праздник "Антип Водогон", а православные верующие и греко-католики продолжают соблюдать строгий Великий пост 2024.

В I веке жил Антип, который проповедовал христианство во времена правления императора Нерона, призывая язычников отказаться от почитания идолов и совершения жертвоприношений. По приказу властей Антипа схватили. Его долго подвергали пыткам, а затем бросили в котел с кипящей водой в храме Артемиды. Согласно легенде, Антип, казалось, заснул, и его тело осталось невредимым. Под прикрытием ночи христиане тайно забрали его и похоронили.

Святой Антип обладал даром исцеления. Мученик был известен как целитель и врачеватель, который мог излечить от множества болезней, особенно от зубной боли.

Традиции и приметы на 11 апреля

В Киевской Руси Антип стал известен как Водогон. По легенде, если к этому дню на водоемах не оставалось льда, это предвещало богатый урожай.

Поскольку святого считали целителем от зубной боли, в этот день для облегчения наши предки клали на больной зуб серебряную монету. Позже монету просверливали, пропускали через нее шнурок и вешали на икону. Считалось, что после этого обряда боль обязательно утихнет.

Из небольших облаков собираются большие тучи — скоро пойдет ливень.

Дождь — летом будет много грибов.

Заморозки — к урожаю груздей.

Небо на восходе красноватое — к ветреному дню.

Сухой день — к плохому урожаю зерна.

Ива распушилась — заморозки больше не вернутся.

Звездная ночь и теплый дождь обещают хорошие урожаи.

Береза дает очень много сока — лето будет дождливым.

Ласточки еще не прилетели — весна холодная и затяжная.

Большое половодье — плодородный год

Реки еще не вскрылись — урожай будет плохим, а лето неблагополучным на погодные условия.

Что нельзя делать 11 апреля

Делать дурные дела — зло вернется к человеку. Мыть окна — нечистая сила станет в окна заглядывать и подкидывать неприятности. Стирать детские вещи — вода может унести здоровье ребенка. Беременным считать деньги — финансовое состояние ухудшится. Колоть дрова — можно Лешего разозлить, который напустит на дом диких животных. Ругать детей — ангел-хранитель ребенка может наказать родителей. Ругаться членам семьи, чтобы в дом не вошла беда и неприятности. Тратить много денег — станут убывать с удвоенной силой. Пить воду из-под крана — можно заболеть.

У кого именины 11 апреля

В этот день именины празднуют Антип, Яков, Петр, Иван, Николай и Прохор.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

11 апреля в Украине и в мире отмечаются праздники: Всемирный день анимешника, Международный день топ-менеджера, Праздник неумелых рук, День трёх драконов, Международный день "Луи Луи" (праздник посвященный песни Louie Louie и ее автору — американскому певцу Ричарду Берри). Также сегодня — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day).

Ранее мы писали, какие есть молитвы в Великий пост 2024. В этот период христиане просят защиты от сглаза и очищения от грехов.