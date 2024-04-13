Поминальна субота до Великого посту: що в жодному разі не можна робити сьогодні 13 квітня

Сьогодні в церковну батьківську суботу не можна влаштовувати веселощів і говорити погано про покійних

На 13 квітня у православних вірян та греко-католиків припадає поминальна субота. Дні поминання померлих, або, як їх називають, батьківські суботи, відзначаються щороку кілька разів на рік. Сьогодні відзначається субота четвертого тижня Великого посту 2024, який цього року розпочався 18 березня і закінчиться 4 травня, за день до Великодня. Перша батьківська субота була 30 березня, друга — 6 квітня.

Традиції Поминального дня 13 квітня

Вшанування пам’яті померлих пращурів — це давня традиція, яка виражається в організації поминальних застіль та молитвах за спокій їхніх душ. У православ’ї це практикується під час ранкових молитов, особливо наголошуючи на батьківських суботах як днях особливої уваги.

Відповідно до Старого Завіту, субота символізує час спокою, тому віряни згадують тих, хто вже знайшов цей спокій. Вірять, що перед Богом немає мертвих, і життя продовжується після переходу в інший світ, тому молитви та поминання необхідні навіть після смерті.

У такі особливі дні, як батьківські суботи, важливо відвідати церкву та помолитися. Традиційно також заведено приносити частування, такі як пироги або хліб, які потім можна роздати нужденним.

Після завершення богослужіння багато хто вирушає на цвинтар, щоб привести до ладу могили родичів: люди прибирають сміття і доглядають за огорожами. Замість того, щоб влаштовувати на цвинтарі пікніки, можна принести квіти на могили, а продукти краще віддати тим, хто їх найбільше потребує.

Прикмети на 13 квітня

Жаби почали подавати голос – настав час сіяти овес.

Розпустилися жовті первоцвіти — до теплих днів.

Зозуля кукує – перед тривалим потеплінням.

Дуб розпустився – літо виявиться теплим.

Дощ — погода буде мінливою.

Похмурий день – до спекотного літа.

Побачити перші гриби – на щастя.

Сонце світить, і дощ – до багатого врожаю.

Що не можна робити в Батьківську суботу 2024

Замітати вдома — можна "засмітити" пилом очі померлим пращурам, що призведе до біди.

Лаятись, особливо з членами сім’ї — можна накликати сім’ю неприємності.

Влаштовувати свята з галасливими гуляннями – так можна образити померлих рідних.

Говорити погано про покійних.

На цвинтарі підіймати будь-яку річ, що впала на землю.

Відмовляти тим, хто просить про допомогу та милостиню.

У кого іменини 13 квітня

Цього дня іменини святкують Артемон, Марфа, Георгій та Дмитро.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

13 квітня в країні відзначається День працівника оборонно-промислового комплексу України, присвячений тим, хто працює на підприємствах, розробляє інноваційні технології та виробляє військове спорядження, забезпечуючи національну безпеку держави.

Також у світі сьогодні зустрічають Всесвітній день рок-н-ролу, День народження тролейбуса, День мецената та благодійника, Міжнародний день вдячності рослинам, День спілкування з духом безтурботності, День настільної гри "Скрабл", Міжнародний день функціонального неврологічного розладу, Тайський Новий рік (Songkran) та Всесвітній день холотропного дихання (щороку в другу суботу квітня).

Раніше ми писали, які є молитви у Великий піст 2024. У цей період християни просять захисту від пристріту та очищення від гріхів.