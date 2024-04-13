Поминальная суббота к Великому посту: что ни в коем случае нельзя делать сегодня 13 апреля

Сегодня в церковную родительскую субботу нельзя устраивать веселье и говорить плохо об усопших

На 13 апреля у православных верующих и греко-католиков приходится поминальная суббота. Дни поминовения умерших, или, как их называют, родительские субботы, отмечаются ежегодно несколько раз в год. Сегодня отмечается суббота четвертой седмицы Великого поста 2024, который в этом году начался 18 марта и закончится 4 мая, за день до Пасхи. Первая родительская суббота была 30 марта, вторая — 6 апреля.

Традиции Поминального дня 13 апреля

Почитание памяти усопших предков — это древняя традиция, которая выражается в организации поминальных застолий и молитвах за покой их душ. В православии это практикуется во время утренних молитв, особенно отмечая родительские субботы как дни особого внимания.

В соответствии с Ветхим Заветом, суббота символизирует время покоя, поэтому верующие вспоминают тех, кто уже нашел этот покой. Верят, что перед Богом нет мертвых, и жизнь продолжается после перехода в иной мир, поэтому молитвы и поминания необходимы даже после смерти.

В такие особые дни, как родительские субботы, важно посетить церковь и помолиться. Традиционно также принято приносить угощения, такие как пироги или хлеб, которые потом можно раздать нуждающимся.

По завершении богослужения многие отправляются на кладбище, чтобы привести в порядок могилы родственников: люди убирают мусор и ухаживают за оградами. Вместо того, чтобы устраивать на кладбище пикники, можно принести цветы на могилы, а продукты лучше отдать тем, кто в них больше всего нуждается.

Приметы на 13 апреля

Лягушки начали подавать голос – пора сеять овес.

Распустились желтые первоцветы – к теплым денькам.

Кукушка кукует – перед продолжительным потеплением.

Дуб распустился – лето окажется теплым.

Дождь – погода будет переменчивой.

Пасмурный день – к жаркому лету.

Увидеть первые грибы – к скорому счастью.

Солнце светит и дождь – к богатому урожаю.

Что нельзя делать в Родительскую субботу 2024

Заметать дома — можно "засорить" пылью глаза умершим предкам, что приведет к беде.

Ругаться, особенно с членами семьи — можно навлечь на семью неприятности.

Устраивать праздники с шумными гуляниями — так можно оскорбить умерших родных.

Говорить плохо об усопших.

На кладбище поднимать любую вещь, которая упала на землю.

Отказывать тем, кто просит о помощи и подаянии.

У кого именины 13 апреля

В этот день именины празднуют Артемон, Марфа, Георгий и Дмитрий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

13 апреля в стране отмечается День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, который посвящен тем, кто трудится на предприятиях, разрабатывает инновационные технологии и производит военное снаряжение, обеспечивая национальную безопасность государства.

Также в мире сегодня встречают Всемирный день рок-н-ролла, День рождения троллейбуса, День мецената и благотворителя, Международный день признательности растениям, День общения с духом безмятежности, День настольной игры "Скрэббл", Международный день функционального неврологического расстройства, Тайский Новый год (Songkran) и Всемирный день холотропного дыхания (ежегодно во вторую субботу апреля).

Ранее мы писали, какие есть молитвы в Великий пост 2024. В этот период христиане просят защиты от сглаза и очищения от грехов.