Какой сегодня, 30 апреля, праздник: что нельзя делать, чтобы не напали неудачи

Сегодня в Украине встречают Великий вторник Страстной недели 2024, а также День пограничника

Эта неделя, по церковному календарю, знаменует собой последние дни Иисуса Христа — Страстная седмица. В этот период православные и греко-католики активно готовятся до встречи Пасхи, которая в 2024 году выпадает на 5 мая.

30 апреля верующие встречают Великий вторник. Сегодня в церкви отмечают последнюю проповедь Иисуса в Иерусалимском храме, где он осудил фарисеев и книжников, а также рассказал несколько притч, включая те, которые касаются Страшного суда, конца мира, десяти дев, талантов и дани кесарю.

В Великий вторник проводятся религиозные обряды: утренняя служба, чтение Евангелия во время великопостных часов, вечернее богослужение с литургией Преждеосвященных Даров и великое повечерие. Христиане продолжают придерживаться строгого Великого поста 2024.

В этот день положено сухоядение. Кушать можно бездрожжевой хлеб, свежие овощи, фрукты, ягоды, сушеные фрукты, орехи, мед — любую растительную еду без термической обработки и растительного масла. Не следует употреблять чай, компот и кисель.

Традиции и приметы на 30 апреля

В народе отмечается праздник — Яков Теплый. День называли теплым, потому что к 30 апрелю (13 мая по старому стилю) после продолжительного периода холодов наступало приятное тепло.

В старину наступала трудная пора работы на поле, от результатов которой зависел весь урожай, поэтому на Якова Теплого не бездельничали и не веселились, особенно запреты касались свадеб. Говорили: в мае жениться — всю жизнь потом маяться.

Период с 30 апреля на 1 мая называется Вальпургиевой ночью. Считается, что нечисть в это "ведьминское" время собирается на шабаши.

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Пойдет дождь — будет большой урожай грибов, а если ясная погода — хороший урожай пшеницы.

Небо звездное — лето будет урожайным, если не видно звезд — будет жарким и скудным.

Что нельзя делать 30 апреля

Ругаться, сквернословить – к болезням.

Менять прическу или заплетать косы – в них можно "вплести" неудачу.

Знакомиться, заводить новые отношения – неудачное время для последующей дружбы или любви.

Носить красную, розовую одежду — "цвета любви" в этот день могут привести к одиночеству.

Поминать старое, плохое — все дела пойдут насмарку.

Отправляться в дальний путь — путника могут одолеть неприятности в дороге.

У кого именины 30 апреля

Сегодня свой День ангела отмечают: Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

30 апреля в Украине празднуется День пограничника, который отмечается в знак признания тех, кто посвятил свою жизнь защите границ Украины, обеспечению национальной безопасности и целостности страны.

Также в мире сегодня встречают Международный день джаза (International Jazz Day), День "Возьмите животное из приюта", Международный день свечника, День честности, День веснушчатых созвездий, Праздник каменной стены.

Очень интересные праздники 30 апреля есть в США. Это День овсяного печенья, Национальный день изюма (National Raisin Day), День стильной причёски (Hairstyle Appreciation Day), День пузырькового чая (National Bubble Tea Day), День детей военнослужащих (National Military Brats Day) и День кролика "Багз Банни" (National Bugs Bunny Day).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что май щедр на праздничные дни и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в последний весенний месяц.